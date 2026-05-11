Nenatáčet, nefotit, nebýt jako u televize. Tribuna Sever se řídí vlastními pravidly

Kde se vzala a co vlastně je Tribuna Sever, která se tak neblaze v sobotu podepsala pod ostudné nedohrání fotbalového derby mezi Slavií a Spartou? Uskupení fanoušků červenobílých se řídí vlastními pravidly.
Slávistická fanouškovská skupina Tribuna Sever vznikla v roce 2008, kdy Slavia otevřela nový stadion v Edenu.
Její členové se sdružují na severní tribuně stadionu, odtud pochází název uskupení. Původně neformální skupina je nyní zapsaným spolkem (z.s.) Tribuna Sever (TS).
Kapacita tribuny je kolem 4000 lidí. Chodí na ni fanoušci, kteří vytvářejí atmosféru při domácích zápasech, ale také podporují tým na venkovních utkáních, tvoří chorály a choreografie a aktivně se podílejí na celkové atmosféře v Edenu.
Tribuna Sever má vlastní pravidla, ve kterých se například píše, že fandění je řízeno speakerem a nikým jiným, žádné individuální projevy na tribunu nepatří nebo že je zakázáno natáčet a fotografovat během zápasu, výjezdu nebo při děkovačce.
V pravidlech se ovšem píše i o tom, že na tribuně je nežádoucí házení předmětů na hřiště, zejména kelímků s pivem.
„Na tribuně žádná místa nepatří nikomu - ani když to máš napsané na lístku. Během chorea nebo fandění je potřeba být flexibilní a nechat prostor pro ty, kdo vše organizují. Osobní komfort jde vždy stranou,“ píše se také v pravidlech.
„Někdy neuvidíš hřiště kvůli choreu, jindy tě zahalí dým z pyrotechniky. Ale o tom to je - žít ten moment s ostatními, ne sledovat zápas jako v televizi,“ deklamuje Tribuna Sever.
Finance na choreografie a svou činnost získává TS od dárců, fanoušci posílají peníze přímo na účet nebo přispívají například sběrem zálohovaných kelímků. Zástupci uskupení několikrát zdůraznili, že nic nedostávají od klubu. TS má také svůj fanshop a příjmy z prodeje svých reklamních předmětů.
Tribuna Sever je známá fanatickým fanděním a choreografiemi, které jsou pro atmosféru v Edenu pověstné. V roce 2024 byla například chorea prezentovaná vršovickým klubem označena fanouškovským serverem Ultras World za nejlepší na světě.
Slávističtí fanoušci ale v minulosti stáli i za řadou vážných výtržností a dalších přestupků, jako byly například rasistické projevy, používání nepovolené pyrotechniky nebo ničení majetku. Klub za to musel v minulosti zaplatit již miliony korun.
Loni v listopadu Slavia dostala od disciplinární komise například rekordní pokutu 600.000 korun za řádění fanoušků v utkání 15. kola fotbalové ligy v Plzni.
Do sobotního derby byl největším domácím skandálem útok na klubové vedení, kterému fanoušci vyčítali existenční ekonomické problémy Slavie. Semifinálový zápas domácího poháru z května 2010 mezi Slavií a Olomoucí byl tehdy následně kontumován ve prospěch Olomouce.
V roce 2019 měli slávisté kvůli trestu ze závěru předchozí sezony na první domácí zápas ročníku zavřenou severní tribunu a "kotel" fanoušků se přesunul za opačnou branku.
Klub byl navíc v podmínce na další utkání, a to do konce září. Přesto několik chuligánů v 81. minutě zapálilo zakázanou pyrotechniku a část z ní naházelo do sektoru pro příznivce Olomouce. Další domácí soutěžní zápas s Libercem tak Slavia hrála bez diváků.
Milionové pokuty dostala Slavia v minulosti i od Evropské fotbalové unie UEFA za chování fanoušků v evropských pohárech. V listopadu 2023 Slavia obdržela za události během domácího zápasu Evropské ligy s AS Řím (2:0) pokuty v celkové výši 91.625 eur (asi 2,23 milionu korun).
Komise vytkla Slavii organizační nedostatky a chování fanoušků na tribunách. Pražané museli platit například za použití pyrotechniky v "kotli" na Tribuně Sever a fanoušci se podle UEFA provinili také provokativními a urážlivými hesly. Tribuna Sever byla tehdy podmíněně zavřena.
V dubnu 2019 při pohárovém zápase s Chelsea byly z rozhodnutí UEFA uzavřeny tři sektory na severní tribuně jako trest za výtržnosti v dřívějším pohárovém utkání s Genkem.
K nejvýraznějším postavám Tribuny Sever v minulosti patřil bývalý "speaker" Lukáš Vala, přezdívaný Strašák. Po odchodu z čela skupiny se dal na podnikání, v Edenu ale stále čte sestavy a stará se o předzápasový program.
K TS patří neodmyslitelně také děkovačka, jejíž historie se však začala psát již v roce 2006, tedy v době, kdy Slavia hrála na Strahově. Až na výjimečné situace, protesty nebo bojkoty se používá dodnes.
Slávističtí fanoušci měli nebo mají zahraniční družbu s několika polskými kluby spíše z nižších soutěží. Zástupci TS v prohlášení ke skandálu v sobotním duelu se Spartou odmítli, že by se na výtržnostech podíleli zahraniční fanoušci.
Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík v neděli na sociální síti X uvedl, že klub po nedohraném derby severní tribunu do odvolání uzavře.
„Otevřena nebude, dokud nebudou identifikováni a postaveni před orgány činné v trestním řízení všichni pachatelé napadení hráčů Sparty Praha a útoků pyrotechnikou na sektor hostujících fanoušků,“ uvedl šéf klubu.
„A dokud nebudeme mít jistotu, že se taková situace nemůže opakovat. I kdyby to mělo znamenat uzavření Tribuny Sever po celou sezonu 2026/2027. O bezpečnosti hráčů a respektu k soupeři nebudeme vyjednávat,“ konstatoval Tvrdík.
