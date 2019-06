Stanciu dostal padáka v Al-Ahlí. V nejbližších dnech by měl podepsat se Slavií

před 2 hodinami

Historický přestup se podle všeho nachýlil. Rumunský záložník Nicolae Stanciu by mohl v nejbližších dnech podepsat smlouvu ve Slavii Praha. Tvrdí to arabský tisk.

Dění kolem bývalé sparťanské hvězdy nabírá v posledních dnech na dynamice. Stanciu se v arabském klubu Al-Ahlí dozvěděl, že se s ním už dále nepočítá a že si může hledat nový klub.

Na vině je květnový incident, při němž záložník opustil tým Al Ahlí a dokonce odcestoval ze země. Důvod? Klub prý nedodržel své závazky a Stanciuovi neplatil. Později sice dlužné peníze uhradil, ale důvěra mezi oběma stranami zůstala nalomena.

A nyní kouč saudskoarabského týmu Brano Ivankovič Stanciuovi oznámil, že už s ním dále nepočítá. Otevřely se tak možnosti k senzačnímu transferu do Edenu. Napovídá tomu i fakt, že šestadvacetiletá hvězda rumunské reprezentace začala v sobotu večer sledovat Slavii na instagramu.

Načasování dává smysl. Slavia v uplynulých dnech vyřešila odchod Miroslava Stocha, jenž se jen stěží dokázal popasovat s nižším herním vytížením. Slovenský záložník zamířil za 1,5 milionu eur do PAOKu Soluň.

Utržené peníze by červenobílí mohli obratem investovat do třaskavého nákupu. Stanciu opustil Spartu teprve v zimě, saudskoarabský klub za záložníka se šikovnou pravačkou poslal na Letnou deset milionů eur, tedy čtvrt miliardy korun. Vedení Al-Ahlí má představu, že by rádo získalo alespoň 4,5 milionu eur zpátky.