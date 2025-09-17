Nepoučili jsme se, hrajeme moc hrr, mrzelo Provoda. Mbodjiho chtěl v sestavě mít

Slávisté vedli čtvrt hodiny před koncem utkání o dva góly a vítězství měli na dosah. V závěru se však až příliš nechali strhnout nadějným vývojem zápasu.
"Možná jsme hráli až moc hrr. Doma se snažíme pořád tlačit, střílet a dávat góly. Trenéři nás do toho tlačí a myslím, že všichni diváci si zápas užili maximálně. Jenže ne s úplně šťastným koncem. Šancí bylo hrozně moc, jen myslím, že zápasy musíme hrát více na výsledek," řekl Provod.
Z výsledku byl rozpačitý.
"Moje osobní reakce je samozřejmě hořkosladká, protože jsme se vrátili do Ligy mistrů po strašně dlouhé době. Hrozně jsme se na ni těšili. Myslím, že to bylo vidět po většinu zápasu a zasloužili jsme si vyhrát. Doufal jsem, že jsme se poučili z Evropské ligy, ale zatím to tak není. Věřím, že z tohoto utkání už se poučíme," poukázal rodák z Plzně.
Vítězství proteklo českým šampionům mezi prsty.
"Když v Lize mistrů vedeme čtvrt hodiny před koncem o dva góly, už to musíme dotáhnout. Na druhou stranu, viděli jsme Juventus s Dortmundem z 2:4 na 4:4, stává se to i větším týmům. Musíme se na závěr podívat a zápasy dohrávat," litoval Provod.
UEFA ho vyhlásila hráčem zápasu.
"Ocenění mě asi bude více hřát někdy v prosinci, až si budu dělat sumář roku. Teď je to hořkosladké, protože jsem se trochu podílel na druhém inkasovaném gólu zblokovanou střelou. Prostě špatné rozhodnutí v daný okamžik. Přitom už jsem věřil, že konečně získáme tři body v Lize mistrů. Bohužel to nevyšlo, tak budeme muset máknout na Interu Milán," zmínil další zápas v ligové fázi.
Obě branky vstřelil senegalský novic Mbodji.
"Trenéři se mnou konzultovali, koho bych chtěl v sestavě za sebou. Řekl jsem jeho, ale sám jsem nečekal, jak dobře to zvládne. Klobouk dolů před ním. Je interní věc, proč jsem doporučil právě jeho. Mám jisté poradní slovo, ale žádnou rozhodovací pravomoc," řekl s úsměvem Provod, který dorazil po zápase do kabiny až se zpožděním, protože byl vylosován na dopinkovou kontrolu a dlouho nemohl odevzdat vzorek.