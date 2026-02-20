Německý tým zrušil cestu do USA:. Nechceme hrát v zemi, kde se střílí po lidech

Německý fotbalový klub Werder Brémy zrušil plánovanou květnovou cestu do Spojených států amerických kvůli obavám z nepokojů vyvolaných působením imigračního a celního úřadu ICE. Další důvody jsou ekonomické.
Werder měl v květnu odehrát dva přípravné zápasy v Minnesotě a Detroitu. Bundesligový klub se ale rozhodl cestu odvolat poté, co federální úřady v lednu v Minneapolis zastřelili dva americké občany.
"Ano, je to pravda. Důvodem zrušení cesty jsou sportovní, ekonomické a politické důvody," citovala mluvčího Werderu agentura Reuters.
"Hrát ve městě, kde jsou nepokoje a kde se střílí po lidech, se neslučuje s našimi hodnotami. Navíc není jasné, jací hráči by kvůli přísným vstupním podmínkám směli do USA cestovat.,“ dodal zástupce německého celku.
Brémy jsou aktuálně v bundesligové tabulce na 16. místě a bojují o udržení, což v odvolání cesty hrálo svou roli.
"V současnosti se nacházíme ve složité sportovní situaci, což plánování takové cesty ztěžuje. Také tam byla určitá ekonomická rizika," dodal mluvčí.
