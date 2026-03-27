Nemáte ještě lístky na Dánsko? Souboj o světový šampionát uvidíte jen v televizi

Úterní finále play off o mistrovství světa mezi fotbalisty Česka a Dánska v Praze je vyprodané. Fanoušci odpoledne vykoupili poslední zbylé vstupenky.
Úterní finále play off kvalifikace o mistrovství světa mezi českými fotbalisty a Dánskem, které bude hostit pražská Letná, je již vyprodané. Fanoušci během pár hodin vykoupili poslední desítky volných vstupenek.
Dánům jako hostům připadne podle regulí pět procent z kapacity stadionu, která na Letné činí zhruba 18 000 diváků.
Vzhledem k tomu, že předem nebylo jasné, zda český tým do finále baráže postoupí, fanoušci zápas na stadionu pražské Sparty během předchozích dnů ještě zcela nevyprodali.
Svěřenci trenéra Miroslava Koubka si postup do rozhodujícího utkání o účast na světovém šampionátu zajistili ve čtvrtek pozdě večer v semifinále v Edenu, v němž až po penaltovém rozstřelu udolali Irsko.
Těsně po poledni zbývaly v předprodeji v síti Ticketportal na podélných tribunách už jen jednotky vstupenek. Nejvíce volných míst bylo v horních rohových sektorech vedle jedné z branek na stejné straně stadionu, kde mají svůj "kotel" hostující příznivci.
Krátce po obědě se ještě daly sehnat lístky v pěti cenových relacích, a to od 1250 do 2200 korun. Během brzkého odpoledne však fanoušci všechna zbývající volná místa vykoupili.
V předprodeji se nicméně mohou objevit jednotlivé lístky z uvolněných rezervací.
Dánové podle regulí obdrží zhruba 900 vstupenek. V semifinále v Edenu, který má o trochu vyšší kapacitu než Letná, obdrželi hostující fanoušci do "kotle" 1024 lístků.
Menší skupinky se nicméně objevily i ve vedlejších sektorech, podle odhadů policie přicestovaly do Prahy z Irska zhruba čtyři tisíce lidí.
Fotbalová asociace ČR se pokusila zabránit tomu, aby se do domácích sektorů dostali příznivci hostů, proto se čeští fanoušci museli před nákupem zaregistrovat v programu "FC Repre" a pomocí dokladu ověřit svou totožnost. Pokud tak neučinili, vstupenky si nemohli pořídit.
Zápas na Letné začne v úterý ve 20:45. Český tým bude pod novým trenérem Koubkem usilovat o první účast na světovém šampionátu od roku 2006 a teprve druhou od rozdělení federace.
