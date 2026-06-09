„Nemáme se na co vymlouvat.“ Nedvěd chválí podmínky před Koreou

Čeští fotbaloví reprezentanti si dnes naposledy před úvodním zápasem na mistrovství světa proti Koreji zatrénovali na základně u Dallasu. Ve středu se už svěřenci trenéra Miroslava Koubka letecky přesunou do dějiště utkání mexické Guadalajary, duel je na programu v pátek nad ránem SELČ.
Koubkův výběr se u Dallasu chystá od soboty. Zatímco v pondělí měl trénink uzavřený po celou dobu, dnes na úvodní čtvrthodinu tradičně mohli novináři.
Pak už mužstvo ladilo taktické detaily na souboj s Koreou. Češi vzhledem k vysokým teplotám přes 30 stupňů Celsia znovu vyběhli na trávník komplexu v Mansfieldu u Dallasu brzy dopoledne.
"Stadion je fantastický. Jsme tu první tým, který vyběhl na tenhle trávník. Ta kvalita je neskutečná, takový trávník se těžko hledá. Až nás to překvapilo. Je to nízké, myslím, že kluci mají radost, když na to mohou vyběhnout. Vlastně se ani nemají na co vymluvit, protože tady balon rozhodně neskočí," řekl ve videu na youtubovém kanále národního týmu generální manažer českých reprezentací Pavel Nedvěd.
"Stadion je udělaný po americku, všude včetně šatny je plno prostoru. Jsme nadšení, jaké podmínky nám připravovali. Texas jsme si oblíbili, lidi jsou k nám strašně vstřícní, cítíme to. Budeme se snažit, abychom to zúročili a prodali na hřišti," doplnil bývalý reprezentační kapitán.
Český tým odehraje úvodní zápas s Koreou v nadmořské výšce zhruba 1600 metrů, kvůli lepší aklimatizaci proto v posledních dnech zařazuje odpoledne takzvané heat tréninky.
"To je pro nás novinka. Jsme ve vyhřáté místnosti, což má simulovat tamní klimatické podmínky, a v určité tepové frekvenci šlapeme na rotopedu," líčil ve svém zápisníku záložník Michal Sadílek.
"Organismus tak má být odolnější právě při pobytu ve výšce. První heat tréninky jsem absolvoval až (tady) ve Fort Worth a všichni věříme, že nám to pomůže v samotných zápasech. Počasí v Texasu je docela extrémní, je to rozdíl proti New Jersey, kde jsme strávili první čtyři dny pobytu v Americe," srovnával slávistický středopolař s místem, kde reprezentanti odehráli vítěznou generálku před šampionátem proti Guatemale.
Ve středu se už český celek přesune k prvnímu zápasu na turnaji, let z Dallasu do Guadalajary by měl trvat zhruba dvě hodiny a 40 minut. V podvečer tamního času mužstvo absolvuje v Mexiku tradiční předzápasový trénink, trenéra Koubka předtím čeká tisková konference.
Duel má výkop ve čtvrtek ve 20:00 tamního času, tedy v pátek ve 4:00 SELČ. Dalšími dvěma celky ve skupině A jsou Jihoafrická republika a domácí Mexiko.
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