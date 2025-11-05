Nelítostný Arsenal a Vánoce v Praze, píší Britové. Všimli si, co chybí Slavii

Suverénní lídr Premier League potvrdil v úterý v Edenu formu. "Mikel Merino vstřelil dva góly, Arsenal pohodlně porazil Slavii a prodloužil tak vítěznou sérii na deset zápasů ve všech soutěžích," uvedl web BBC.
"Bylo to také osmé čisté konto v řadě, čímž vyrovnal 122 let starý klubový rekord z roku 1903, který byl stanoven ve dvou různých sezonách," doplnil.
The Sun referoval o utkání pod titulkem Merinovy Vánoce. Letošní rekord má podle listu větší hodnotu, protože v roce 1903 působil klub v druhé divizi.
"Tehdy se ani neúčastnil anglické nejvyšší soutěže a jmenoval se Woolwich Arsenal," upozornil deník.
"Vyrovnání 122 let starého rekordu je pro Artetu zdrojem nesmírné hrdosti. Zdá se, že tento tým má v každém zápase chuť lámat rekordy. Jak v týmových, tak i v osobních úspěších," vyzdvihl Sun.
The Guardian napsal, že tým trenéra Mikela Artety je nelítostný. "Arsenal suverénně porazil Slavii díky Merinovu double. Další zápas, další záplava rekordů pro obranný stroj Arsenalu," pochvaloval si list.
"Tentokrát se jednalo o rekord sahající více než 55 let do minulosti, kdy byl Leeds posledním anglickým týmem, který neinkasoval gól v úvodních čtyřech zápasech PMEZ v sezoně 1969/70 pod vedením Dona Revieho," připomněl Guardian.
"Kanonýři" prodloužili sérii bez porážky na 13 soutěžních duelů. "Nikdy neprohráli zápas, v němž Merino skóroval," podotkla BBC.
"Večer se také odehrála další historická událost. Max Dowman se ve věku 15 let a 308 dnů stal nejmladším hráčem, který nastoupil v Lize mistrů. Překonal tak rekord, který v roce 2020 stanovil Youssoufa Moukoko z Borussie Dortmund ve věku 16 let a 18 dnů," doplnila.
Slavia byla podle ostrovních médií málo nebezpečná. "Celkově vzato, domácím chyběl zakončovatel a to se projevilo," napsal Daily Mail.
"Dalo se tušit, že ať už Arsenal bude hrát jakkoli setrvačností, výsledek bude jen jeden. Pouze Gunners a Inter Milán v této sezoně Ligy mistrů ještě neinkasovali gól. To je obrana, kterou je těžké prolomit," konstatoval deník.
"Odhodlaný tým Slavie Praha, který do zápasu vstupoval bez porážky ve všech domácích soutěžích, dal do hry maximum a myslel si, že v závěru dostal pozdní penaltu. Jenže sudí ji zrušil poté, co ho videorozhodčí zavolal k monitoru. Český mistr až v nastaveném čase konečně zaznamenal střelu na branku," uvedl The Guardian.
"Kanonýři v české metropoli proti týmu Slavie, který doma neprohrál od prosince 2024, překonali pomalý start a snadno zvítězili. Arsenal rozhodně nebyl v nejlepší formě a po nepřesvědčivém začátku se probudil. Musel se vypořádat s parádním začátkem Slavie a Arteta byl z výhry na své poměry obzvlášť nadšený," dodal The Sun.