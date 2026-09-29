Vedení fotbalové Premier League potvrdilo, že nezávislá komise prokázala vinu Manchesteru City ve všech bodech kauzy porušení finančních pravidel mezi lety 2009 až 2018. Desetinásobní angličtí šampioni se provinili i narušováním vyšetřování a nespolupracováním s vedením soutěže. Premier League to uvedla v prohlášení na oficiálním webu.
Podle anglických médií čelí klub celkem 114 obviněním. Manchester City se proti závěrům vyšetřování odvolá, jak uvedl na webu.
Případné tresty Premier League s komisí teprve stanoví, „Citizens“ hrozí pokuta, odpočet bodů či vyloučení ze soutěže.
„Toto disciplinární řízení a přijaté rozhodnutí představují nejvýznamnější událost v historii Premier League. Ještě zbývá několik otázek včetně té zásadní, jaké tresty mají následovat. Chceme o tom rozhodnout co nejrychleji a vyjasnit tak situaci pro ligu, kluby i fanoušky,“ řekl Richard Masters, výkonný ředitel Premier League.
Manchester City čelí vyšetřování od roku 2023. Podle komise uzavíral fiktivní smlouvy s partnery, aby ve výkazech navýšil příjmy klubu a snížil jeho náklady. Mimo jiné uzavíral vysoké sponzorské smlouvy, které ale doplácela vládnoucí rodina z Abú Zabí, jež vlastní klub od roku 2008.
Dále zkresloval své ekonomické výsledky a výrazně překročil hranici povolených výdajů jak podle finanční fair play Premier League, tak i podle pravidel UEFA.
Z vyšetřování vyplývá, že Manchester City uměle navýšil příjmy a snížil náklady až o 900 milionů liber (asi 25,7 miliardy korun). Klub je vinen i ve většině bodů ohledně maření vyšetřování.
„Komise podrobně popsala, jak klub po dobu téměř deseti let systematicky porušoval pravidla Premier League. Naší povinností je dohlížet na dodržování pravidel, které schválily samotné kluby, a chránit integritu soutěže,“ uvedl Masters.
„Klub obvinění odmítá a má nezpochybnitelné důkazy, které tato stanovisko podporují. Odvoláme se a budeme postupovat nekompromisně. Řízení vedené Premier League nadále pokračuje, spoustu klíčových bodů ještě nebylo uzavřeno. Rozhodnutí komise obsahuje zjevná a zásadní pochybení, a to právní i faktická,“ stojí v prohlášení Manchesteru City.
Za porušení finančních pravidel UEFA již v roce 2014 potrestala City pokutou 60 milionů eur (1,5 miliardy korun) a omezením počtu hráčů z 25 na 21 na soupisce pro Ligu mistrů. Po nápravě nakonec klub musel zaplatit pouze třetinu původní částky.
V únoru 2020 dokonce UEFA vyřadila na dva roky Manchester City ze svých soutěží za to, že nadsazoval příjmy od sponzorů a nespolupracoval s vyšetřovateli.
Klub se však úspěšně odvolal ke Sportovnímu arbitrážnímu soudu (CAS), jenž trest zrušil a snížil původní pokutu 30 milionů eur na třetinu.
„Někdo to musí Rusku říct.“ Stubb chce změnu světového řádu, varoval před AI
Finský prezident Alexander Stubb patří k nejviditelnějším evropským lídrům: mluví se o něm jako o člověku, který má recept na Donalda Trumpa a který se dřív přátelil se Sergejem Lavrovem. Výrazný byl také během letošního Valného shromáždění OSN v New Yorku. Ve svých vystoupeních opakovaně zdůrazňoval podporu Ukrajině, nutnost posilování evropské obrany či proměnu mezinárodního uspořádání.
Pecka pro českou reprezentaci. K týmu se připojil německý rodák z Rangers
K české fotbalové reprezentaci se připojil útočník Ryan Naderi z Glasgow Rangers. Ve středu s mužstvem absolvuje první trénink, do večerního utkání Ligy národů v Edenu proti Anglii ještě nezasáhne. Národní tým o tom informoval na webu.
ŽIVĚ Česko - Anglie. Změna v bráně, Češi jdou proti bronzovému týmu z MS i s hráčem Teplic
Sledujte online přenos z utkání fotbalové Ligy národů mezi Českem a Anglií.
Slovenská škola, kde vraždil žák, už řešila problémy v pátek, přijeli psychologové
Na základní škole poblíž Čadce na severním Slovensku, kde v úterý žák osmé třídy zaútočil nožem na spolužačku a dvě učitelky, bylo už minulý týden podle ministra školství Tomáše Druckera potřeba řešit blíže neurčenou událost. Ve škole v obci Staškov v pondělí byli psychologové z poradenského centra a škola a jednotlivé složky podle ministra postupovaly příkladně. Jedna z učitelek po útoku zemřela.