„Z toho kluka mi puká srdce." Kinského kalamita šokovala Anglii, na Čecha se valí lítost i vztek

S nevěřícným úžasem reagovala velká část britských fotbalových komentátorů na rozhodnutí trenéra Tottenhamu Igora Tudora stáhnout už v 17. minutě zápasu Ligy mistrů na hřišti Atlética Madrid brankáře Antonína Kinského.
Dvaadvacetiletý český debutant v prestižní soutěži se chybami při hře nohou podepsal pod dva inkasované góly a za stavu 3:0 pro domácí ho nahradila jednička týmu Gugliemo Vicario.
"Snažím se to nějak pochopit. Úplně mi za toho kluka puká srdce," komentoval pro TNT Sports vystřídání Kinského bývalý brankář anglické reprezentace Joe Hart. "Měl strašných 14 minut, to podklouznutí a třetí gól. Nevím, co mám na to říct. Mám za něj zlomené srdce. Tenhle Tottenham je v úplném chaosu," dodal gólman se 75 starty za národní tým, jenž sám ve Spurs krátce působil.
S Kinským sympatizoval i další bývalý brankář Tottenhamu a anglického národního mužstva Paul Robinson. "Nic takového jsem ještě na fotbalovém hřišti neviděl. Tohle bylo velké rozhodnutí Igora Tudora. Ano, brankář udělal chybu, ale tohle Antonínu Kinskému zničí sebevědomí," řekl Robinson v BBC Radio 5.
Za ponížení Kinského označil Tudorův krok novinář Pete Gill ze Sky Sports. "Když už jste měli pocit, že Tottenham spadl úplně nejníž....tohle je nové dno. Pro Kinského je to naprosté ponížení. Pro Tudora je to přiznání katastrofálně chybného rozhodnutí," uvedl s narážkou na trenérovo rozhodnutí nasadit Kinského, jenž naposledy chytal v říjnu v Anglickém poháru.
Nad brzkým vystřídáním brankáře, mnohem obvyklejším v hokeji než fotbale, se podivoval i dlouholetý fotbalový expert BBC Phil McNulty.
"Viděl jsem toho ve fotbale už hodně, ale myslím, že něco takového asi ještě ne. A nejen ty chyby, ale i rozhodnutí Igora Tudora stáhnout Antonína Kinského. Pro mladého brankáře to byl hrozný večer. Fanoušci Atleti mu soucitně zatleskali, ale není mi jasné, jak ho někdo po něčem takovém bude moci utěšit," uvedl.
Ne všichni ovšem bývalou hvězdu Slavie litují. Profil Daily Hotspur na síti X komentoval video odcházejícího gólmana slovy cítíme s Kinským, v komentářích ale řada fanoušků upozornila, že politování by zasloužili spíš návštěvníci zápasu, který si za něj zaplatili nemalé peníze.
Anglický deník The Sun pak citoval příspěvek jednoho z fandů Tottenhamu, který představení Kinského označil za „nejhorší čtvrthodinu jakéhokoli hráče v historii Ligy mistrů. „Dokonce to překonalo i výkon Kariuse proti Realu Madrid.“
Loris Karius nastoupil za Liverpool proti španělskému velkoklubu ve finále Ligy mistrů UEFA v roce 2018, které jeho tým prohrál 1:3. Podepsal se pod dva inkasované góly Liverpoolu, prvního a třetího: nejprve jeho přihrávku zblokoval Karim Benzema a míč zapadl do sítě, následně špatně zvládl střelu Garetha Balea ze 40 metrů.
Po zápase Karius plakal a se slzami v očích se omluvil fanouškům Liverpoolu, kteří zůstali na tribunách.
V Praze 7 hořel plyn unikající z potrubí, únik zastavily až výkopové práce
Požár plynu unikajícího z potrubí v Dobrovského ulici v Praze 7 byl po zhruba čtyřech hodinách uhašen, plynaři zastavili přívod, oznámil novinářům mluvčí hasičů Miroslav Řezáč. Hasiči podle něj ještě na místě měří koncentrace plynu. K zastavení požáru museli plynaři udělat výkopové práce, uzavření nejbližší plynové přípojky nestačilo. Požár vyvolal evakuaci čtyř domů a omezil dopravu v okolí.
Jednoznačný aplaus pro Rubia. Při debatě o Trumpově nástupci zastínil favorita
Donald Trump při neformální debatě se svými spojenci otevřel otázku svého politického nástupce. Přestože je za favorita republikánů dlouhodobě považován viceprezident J. D. Vance, zúčastnění vyjádřili téměř jednoznačnou podporu ministru zahraničí Marcu Rubiovi.
ŽIVĚ Nafta v Česku zdražila o 6,10 Kč od začátku války na Blízkém východě
Cena nafty v ČR stoupla od začátku války na Blízkém východě 28. února v průměru o 6,10 koruny na 39,20 koruny za litr. Naposledy byla průměrná cena dieselu nad 39 korunami v dubnu 2024. Nárůst ceny u nejprodávanějšího benzinu Natural 95 byl v uplynulých dnech mírnější, v současné době se prodává u čerpacích stanic za průměrných 36,36 Kč za litr, což je o 2,75 koruny více než na konci února.
Kvůli nevybuchlé letecké pumě se musí v Drážďanech evakuovat 18 tisíc lidí
Po nálezu bomby z druhé světové války bude muset být ve středu z centra Drážďan evakuováno na 18 tisíc obyvatel. Na svém webu o tom v úterý informovali hasiči saské metropole. Podle nich půjde o dosud největší evakuaci ve městě kvůli nálezu válečné bomby. Loni v lednu muselo kvůli podobné situaci centrum Drážďan opustit deset tisíc lidí.