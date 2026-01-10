Největší senzace v historii FA Cupu. Obhájce titulu vypadl s týmem ze šesté ligy

Fotbalisté Crystal Palace loňský triumf v Anglickém poháru nezopakují. V novém ročníku ztroskotali hned na první překážce, když prohráli ve 3. kole 1:2 na hřišti Macclesfieldu ze šesté ligy.
Vítěz se s počátečním kurzem 12:1 podle BBC postaral o největší senzaci v historii nejstarší fotbalové soutěže. Ojedinělou radost z vítězství zažil Ladislav Krejčí, jehož Wolverhampton zdolal Shrewsbury z třetí ligy 6:1.
Zápas v Macclesfieldu potvrdil, že anglický zástupce v Konferenční lize prožívá krizi. Ještě před Vánocemi potrápil Arsenal, když s lídrem tabulky vypadl z Ligového poháru až na penalty. V Premier League je ale už šest kol bez vítězství a klesl na 13. místo.
Nedá se říct, že by rakouský trenér Glasner soupeře podcenil. Z hlavních opor zůstal na lavičce jen brankář Henderson.
Další dva angličtí reprezentanti Guéhi a Wharton však na hřišti byli, stejně jako španělský útočník Pino nebo chorvatský stoper Sosa.
Gólovými hrdiny zápasu byli kapitán Dawson a Buckley, který prošel akademií Manchesteru City a před lety krátce nakoukl do nizozemské ligy. Až v poslední minutě Pino zmírnil prohru favorita.
Trenér John Rooney, mladší bratr někdejší anglické hvězdy, mohl začít slavit, stejně jako šest tisíc fanoušků na vyprodaném stadionu.
Podle agentury Reuters se stalo poprvé od roku 1908, že obhájce trofeje vypadl s týmem, který nehraje profesionální soutěž.
O Macclesfieldu se v britských médiích píše jako o fénixovi, který vstal z popela. V padesátitisícovém městečku ležícím blízko Manchesteru byl fotbalový klub založen už v roce 1874, ale nikdy nepronikl mezi elitu.
Před pěti lety kvůli dluhům ve výši půl milionu liber dokonce zkrachoval, ale místní podnikatel na jeho troskách založil nový klub.
Ten začínal doslova od nuly, ale za čtyři roky postoupil o tři patry výš a dnešní úspěch naznačuje, že ani šestá liga nemusí být konečnou stanicí, přestože v polovině soutěže tým figuruje až na 14. místě. V hierarchii anglického fotbalu je tedy o 117 příček níž než jeho dnešní soupeř.
Krejčí kvůli problémům se zády nedohrál středeční ligový zápas na hřišti Evertonu a nad jeho startem visel otazník. Český obránce ale odehrál celé utkání, které poslední tým Premier League hladce zvládl především díky hattricku Nora Larsena.
