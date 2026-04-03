Největší hvězda s nejmenším platem? Šulc přepisuje finanční tabulky Lyonu

Není to žádné tajemství. Fotbalový Olympique Lyon se potýká s finančními problémy. Loni mu kvůli dluhům dokonce hrozil sešup do druhé nejvyšší soutěže a nové vedení se snaží šetřit, kde může. Dokonce i na nové hvězdě Pavlu Šulcovi, jehož cenovka ale stoupá každým týdnem a klub v něm má ukrytý možná klíčový poklad.
Účetnictví Lyonu loni v létě budilo hrůzu. Klub po sezoně 2024/25 skončil ve ztrátě přes 200 milionů eur. Američan John Textor platil za štědrého šéfa, který platí fotbalistům horentní sumy a zrovna nešetří ani na přestupech.
Musela přijít změna. Americký byznysmen odešel z vedení a do čela se dostala šéfka investičního fondu ARES Michele Kangová. Ta se zavázala snížit mzdové náklady až o 40 procent a 60 procent ušetřit na investicích.
Jinak by Lyon přišel o možnost hrát poháry i nejvyšší francouzskou soutěž.
Změna byla znát už během následného letního období, klub přiváděl hráče na hostování, jako například Adama Karabce, z Realu Madrid mladého Brazilce Endricka, nebo za relativně nízké částky, jako i českého Fotbalistu roku Pavla Šulce, který klub stál 7,5 milionu eur + bonusy.
Francouzský deník L'Équipe nyní přišel s vhledem do měsíčních odměn jednotlivých hráčů Lyonu. Zatímco za předchozího vedení bylo zcela běžné, že největší hvězdy dostávaly půl milionu eur měsíčně, nyní se této částce blíží jen záložník Corentin Tolisso, který inkasuje na účet 450 tisíc eur měsíčně.
Zajímavé je, že Šulc podle tohoto žebříčku výplat nepatří ani do první desítky fotbalistů Lyonu. Podle L'Équipe si přijde na částku kolem 100 tisíc eur, tedy asi na 2,5 milionu korun před zdaněním.
Karlovarský rodák je přitom nejproduktivnější člen týmu, čtrnácti brankami a sedmi asistencemi se podepsal pod celkem jednadvacet gólů Lyonu.
Na sociálních sítích i na francouzských fotbalových webech si Šulc vydobyl punc největšího objevu této sezony francouzské ligy a za klubový majstrštyk v podobě levného pořízení.
Pro Lyon je český reprezentant investicí, která se může velmi rychle extrémně vyplatit. Šulce momentálně sledují kluby z Anglie, Španělska či Německa. Mezi hlavní zájemce patří například Atlético Madrid, Tottenham nebo Aston Villa.
Šulc má v Lyonu smlouvu až do roku 2029, ale jeho cenovka raketově roste. Zvlášť poté, co se výrazně podepsal pod postup národního týmu na mistrovství světa. Server Transfermarkt u něho eviduje hodnotu 20 milionů eur, podle zpráv francouzských médií přiletí vedení klubu v létě nabídka minimálně na dvojnásobek.
I když je Šulc pro klub momentálně nenahraditelným hráčem základní sestavy, jeho případný letní prodej by mohl klubu částečně zalepit díru po obřím dluhu předchozího majitele.
Lyonský střelec je na roztrhání i v České republice, během reprezentační přestávky se stal ambassadorem sázkové kanceláře Tipsport.
„Pavel Šulc je výrazný i mimo hřiště a svým osobitým stylem na sociálních sítích oslovuje především mladou generaci. Do života naší společnosti tak zřejmě vstoupí i Šulcova kočka Franta, aktuálně asi nejznámější kočka v zemi, která se navíc chystá na fotbalové MS,“ říká ke spolupráci vedoucí sponzoringu a eventů Tipsportu Martin Ptáčník.
O budoucích obchodech klubu může napovědět zbývajících sedm ligových zápasů, během kterých bude Lyon usilovat o kvalifikaci do Ligy mistrů. Momentálně je na děleném čtvrtém místě a přímý postup mají jistý jen první tři týmy.
