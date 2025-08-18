Fotbal

"Největší hanba mého života." Neymar plakal přímo na trávníku

Rudolf Černík Rudolf Černík
před 2 hodinami
Takové ponížení ještě nezažil. Hvězdný brazilský fotbalista Neymar těžce kousal drtivou ligovou prohru svého týmu FC Santos 0:6 na domácím hřišti s Vasco da Gama.
Hvězda týmu Vasco da Gama Coutinho utěšuje Neymara.
Hvězda týmu Vasco da Gama Coutinho utěšuje Neymara. | Foto: Reuters

Po zápase si zlomeně sedl na trávník a rozplakal se. 

Utěšovat ho přišel i trenér vítězů Fernando Diniz a hvězda hostů Philippe Coutinho. Neymarovi se ale slzy kutálely po tváři i při odchodu ze hřiště.

"Byli jsme hrozní. Byla to hanba. Je to nepřijatelné, stydím se. V životě jsem nic takového nezažil," soukal pak ze sebe před brazilskými novináři po nejvyšší prohře v kariéře.

Bývalá hvězda Barcelony či Paris St. Germain přivedla své kamarády na trávník v roli kapitána až čtrnáctého týmu dvacetičlenné tabulky.

Proti ještě horšímu Vasku si měl Santos pozici vylepšit. Jenže poločas prohrál 0:1, když se v 18. minutě trefil Lucas Piton.

Po změně stran se pak někdejší klub legendárního Pelého sesypal. Od 52. do 68. minuty inkasoval dalších pět gólů a frustrovaní příznivci se otočili proti svým miláčkům. Zasypali je nadávkami, naopak každou přihrávku soupeře bouřlivě oslavovali.

"Nedivím se, že nám fanoušci nadávali a uráželi nás," přiznal zdrcený Neymar, jenž se do klubu svého mládí vrátil letos v zimě po nevydařeném angažmá v saúdskoarabském al-Hilálu.

"S takovým přístupem příště ani nemusíme chodit na hřiště," doplnil Neymar.

On osobně na něj příště rozhodně nepřijde, příští víkend na trávníku čtvrté Bahíe nenastoupí. Nejdražší hráč fotbalové historie totiž dostal žlutou kartu za nesportovní chování a čeká ho nucená pauza.

Nebude už u toho ovšem ani trenér Cléber Xavier, jehož vedení po debaklu odvolalo. Tým je po 20. kole brazilské ligy jen dva body nad sestupovými příčkami.

Neymar je nejlepším střelcem brazilské reprezentace, za národní tým nastřílel 79 gólů. Naposledy za něj však nastoupil v říjnu 2023. Po návratu do Santosu dal zatím šest branek v 19 soutěžních zápasech.

 
