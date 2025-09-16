Nejsou to žádní eskymáci, varuje Jindřišek. Slavii čeká souboj s "klonem"

Jindřišek vedl předloni do souboje s norským celkem jako kapitán Bohemians 1905. A tým, který "Klokany" po výsledcích 0:3 a 2:4, vyřadil ve 2. předkole Konferenční ligy, stále sleduje.
"Český fanoušek si možná řekne, že norský klub je na úvod Ligy mistrů dobrý los. Ale pozor, nejsou to žádní eskymáci," upozornil v rozhovoru pro ČTK Jindřišek, který na jaře ukončil profesionální kariéru a hraje za třetiligové Velké Hamry.
Lídr norské ligy získal mistrovský titul čtyřikrát za posledních pět let. V předminulé sezoně po skolení Bohemians prošel ze skupinové fáze Konferenční ligy až do úvodního jarního vyřazovacího kola, kde vypadl s Ajaxem Amsterdam.
V minulém ročníku Bodö/Glimt jako první norský tým postoupil do semifinále některého z pohárů UEFA, v Evropské lize vypadl s pozdějším vítězem Tottenhamem.
A letos se svěřenci trenéra Kjetila Knutsena probili z kvalifikace poprvé až do hlavní fáze Ligy mistrů.
Podceňovat tým z města až za polárním kruhem není podle dlouholetého kapitána "Klokanů" na místě. "Slavii čeká těžký duel s výborným týmem," potvrdil Jindřišek.
Dobře si to ale uvědomuje i kouč Slavie Jindřich Trpišovský. "Bodö hraje velmi zajímavý fotbal. Viděl jsem oba zápasy s Bohemkou, líbí se mi. Trenér je tam hodně dlouho, rukopis je jasně daný," vypozoroval stratég červenobílého souboru.
"Jsou nám co do rychlosti a intenzity docela podobní," doplnil, že Slavii vlastně čeká souboj s jejím klonem.
Jindřišek přesto Slavii věří. "Má šanci získat doma všechny tři body. Jak znám trenéra Trpišovského, žádné podcenění nepřipustí," odhadl nejstarší střelec v historii české ligy.
"Vstup do ligové fáze bude velmi důležitý. Je mi asi jedno, jestli je to doma, nebo venku, zkrátka to musíme zvládnout. Vloni jsme začali v Razgradu (v Evropské lize) výhrou, rád bych na podobné entrée navázal," přál si Trpišovský.
Slavia se představí v hlavní fázi Ligy mistrů potřetí v historii a poprvé od roku 2019. Tehdy se ještě hrálo ve formátu se čtyřčlennými skupinami a svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského obsadili bez vítězství poslední místo.
"V minulosti jsem říkal, že bych si přál se Slavií vyhrát zápas v hlavní fázi Ligy mistrů. Spíš bych to specifikoval jako metu než sen, sen je vůbec se do Ligy mistrů pro český tým dostat," upřesnil kouč Slavie.
"Dalším mým snem je, aby se tam český tým v českých podmínkách v té absolutní evropské špičce ukázal v dobrém, konkurenceschopném světle. A ten vyhraný zápas je něco, co já mám hodně v sobě, co chceme nabídnout," doplnil Trpišovský.
"Aby to zažili všichni fanoušci Slavie. V Edenu se to ještě nikdy nestalo, protože Slavia vyhrála ten jeden zápas v Lize mistrů kdysi na Strahově (v roce 2007), ne tady. Je to věc, u které bych moc chtěl být. Zítra k tomu máme příležitost a necháme tam všichni všechno k tomu, aby se to povedlo," doplnil devětačtyřicetiletý trenér.
Hlavní fáze pohárů od minulé sezony probíhá ligovým systémem. Všech 36 účastníků vytvoří jednu společnou tabulku, z níž 24 nejlepších celků projde do vyřazovací části, z toho osm přímo do osmifinále.
Každý tým absolvuje osm zápasů s různými soupeři, z toho čtyři doma a stejný počet venku.
Slavia je letos na podzim jediným českým celkem v hlavní fázi Ligy mistrů, vloni si ji zahrála Sparta, která do vyřazovací části neprošla.
Úřadujícímu českému šampionovi budou v utkání proti Bodö/Glimt chybět kvůli zranění obránci Igoh Ogbu a jeden z kapitánů Jan Bořil.
Slavia si na začátku nové pohárové sezony odpyká disciplinární trest za údajné rasistické chování fanoušků v prosincovém zápase Evropské ligy proti Anderlechtu Brusel. Pražané budou mít zavřené dva sektory na severní tribuně, kde sídlí "kotel".
"Hodně mě to mrzí. Fanoušci jsou naším motorem, součást našeho výkonu. Fanoušci asi ocení, že je to na Bodö a ne třeba na Barcelonu. Alespoň nějaká útěcha," poznamenal Trpišovský.
Zápas bude mít výkop ve středu v 18:45.