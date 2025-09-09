"Vražda, nejšílenější zápas, jaký jsem zažil." Kouč Italů označil hráče za blázny

"Dnes to byla vražda," ulevil si sedmačtyřicetiletý Gattuso v rozhovoru pro RAI Sport a Sky Sport Italia.
"Bylo to nejšílenější utkání, jaké jsem jako trenér zažil, ale je to můj problém, ne hráčů," pokračoval muž, který coby hráč vyhrál mistrovství světa, dvakrát Ligu mistrů i italskou Serii A.
Gattuso vedl celek z Apeninského poloostrova teprve ve druhém utkání poté, co v červnu nahradil odvolaného Luciana Spallettiho.
V pátek Itálie při jeho premiéře rozstřílela Estonsko 5:0, proti Izraeli se však pořádně nadřela.
Outsider dvakrát vedl, Gattusův tým poté odskočil do vedení 4:2, které si ale nechal v závěru dvěma slepenými góly vzít.
Přesto nakonec díky brance Sandra Tonaliho v nastavení na neutrální půdě v Debrecínu zvítězil. Italové v kvalifikační skupině I ztrácejí tři body na vedoucí Norsko.
"Jestli chceme hrát určitým způsobem, musíme se zlepšit. Byli jsme blázni, že jsme neustále útočili," káral Gattuso své svěřence.
"Izrael na to čekal, pokaždé nás potrestal z protiútoků. Když jsme vedli, mohli jsme bránit hlouběji," dumal kouč.
Soupeř ho ovšem od úvodu zaskočil. "Trochu nás překvapili tím, že hráli jeden na jednoho na začátku zápasu," podivoval se Gattuso.
"Každý útok jim způsoboval potíže. Nebyli jsme úplně přesní, ale to je nevyhnutelné, když jsme hráli teprve druhé utkání v rozmezí několika dnů. Musíme na tom zapracovat," prohlásil někdejší dlouholetý hráč AC Milán.
Obdržené branky nechápal. "Jsme bláznivý tým, protože jsme příliš křehcí, strašně snadno inkasujeme směšné góly," zlobil se Gattuso.
"Hráči si to uvědomují, ale je to můj problém, ne jejich," mínil bývalý trenér AC Milán, Neapole, Valencie či Marseille.
"Kluci si zaslouží uznání za to, jak dokázali zareagovat na každou facku, ale je to neoddiskutovatelné, že nemůžeme inkasovat takové góly jako proti Izraeli," zopakoval stratég Italů.
"To není kritika hráčů, já i můj realizační tým se musíme zlepšit a musíme na tom začít ihned pracovat. Tohle je mužstvo, které si nemůže dovolit, aby mu chyběla pevnost," doplnil.
První reprezentační sraz v roli trenéra ovšem hodnotil pozitivně. "Bylo to neuvěřitelných osm dní. Děkuju klukům za jejich snahu," prohlásil Gattuso, ovšem ještě jednou zopakoval: "Jestliže chceme dosáhnout něčeho významného, musíme se zlepšit."