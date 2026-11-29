V každém dalším zápase český reprezentační útočník Ryan Naderi potvrzuje, jak stěžejní osobností Glasgow Rangers se stal. Třikrát za posledních osm dní dotáhl slavnou skotskou fotbalovou značku k vítězství, naposled včera proti Falkirku. Co vypadalo původně na katastrofu, končilo v sobotu na Ibroxu euforií.
Před týdnem Naderi pozdním gólem zařídil výhru Rangers 2:1 na hřišti Motherwellu. Trefa byla nakonec přehodnocena na vlastní branku domácího obránce, ale Naderiho vliv byl zásadní.
V úterý 23letý rodák z Drážďan, který má po matce české kořeny a od letošního října Česko reprezentuje, gólem a asistencí režíroval obrat proti Aberdeenu.
A včera sehrál hlavní roli v dramatu proti Falkirku.
Rangers se mohli v tabulce skotské ligy – alespoň dočasně – posunout do čela před městského rivala Celtic, ale od 37. minuty prohrávali. Vyrovnat se jim podařilo až pět minut před koncem základní hrací doby.
V závěru šestiminutového nastavení dostali domácí obří šanci v podobě penalty a k míči se postavil Naderi.
Útočník, který přišel do Glasgow před necelým rokem z německé třetiligové Hansy Rostock, vyslal ale jen slaboučkou střelu přímo na brankáře a 50tisícový stadion Ibrox vydechl zklamáním.
Jenže opakované záběry ukázaly, že gólman Scott Bain byl v době pokutového kopu výrazně před brankovou čárou, a penalta se opakovala.
Naderi u puntíku zůstal a tentokrát suverénně uklidil balon k levé tyči. Slavit nabytou výhru 2:1 se vydal se spoluhráči přímo do spodních řad hlediště.
„Vítězný gól v poslední minutě nastavení, to je úplně jiný level. Velký šéf Naderi – ten má teda nervy ze železa,“ glosoval na sociální síti X fanoušek Ross Macfarlane.
„První penaltu sice totálně zazdil, ale klobouk dolů, že se k tomu postavil znovu,“ dodal.
Naderi si podle svého prostředního jména nechává říkat Don, což se dá z angličtiny také volně přeložit jako „šéf“. A vytáhlý útočník skutečně působí tak, že fotbalisty Rangers v aktuální sezoně řídí.
S osmi góly ve 14 ligových zápasech patří mezi nejlepší kanonýry skotské soutěže. V září rozhodl prestižní Old Firm derby s Celtikem, v říjnu vystřelil svému týmu postup do finále Ligového poháru.
Rangers z velké části díky Naderimu drží v Premiership bodovou šňůru 13 utkání za sebou, celkově poznali hořkost porážky naposledy v předkole Konferenční ligy v Jablonci na konci srpna.
„Trenér Derek McInnes si moc přeje, aby Naderi v klubu pokračoval. Po proměněné penaltě v 99. minutě si útočník nejspíš bude moct říct o cokoliv, co se mu zlíbí,“ napsal v sobotu deník The Scottish Sun.
V týdnu se totiž řešilo, že kolem českého střelce krouží nabídky z Wolverhamptonu, West Hamu, ale i bundesligy či jiných evropských soutěží.
McInnes ubezpečoval, že nechce klíčové hráče nikam pouštět, a také Naderi podle skotské stanice Sky Sports projevil zájem zůstat.
„Cítím úlevu. Když jsem tu první penaltu nedal, bylo to bláznivé. Pak jsem tam stál znovu, nic takového jsem ještě nezažil. Nakonec je z toho sladká výhra, za kterou jsem strašně šťastný,“ vyprávěl Čech po obratu proti Falkirku pro klubová média.
O momentech z nastavení mluvil jako o tom „nejšílenějším, co kdy ve fotbale zažil“.
„Jsem rád, že jsem si tím prošel, jako fotbalistu i člověka vás to posouvá dál. Mám pocit, že jsem se dnes hodně naučil. Všichni kluci na hřišti jsme ale ve druhé půli ukázali obrovský charakter,“ těšilo Naderiho.
Celtic dohrává kolo v neděli odpoledne šlágrem na hřišti Hearts. Pokud nevyhraje, zůstanou na prvním místě Rangers, kteří mají aktuálně náskok dvou bodů. Na skotský titul čeká klub z Ibroxu od roku 2021.
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