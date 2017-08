Nejsem zločinec, stěžuje si Costa. V Chelsea ho nechtějí pustit do kabiny

před 1 hodinou

Odstavený útočník Chelsea Diego Costa si stěžuje na přístup úřadujícího anglického šampiona, který o jeho služby už nejeví zájem.

Londýn - Fotbalový útočník Diego Costa si postěžoval, že se k němu jeho zaměstnavatel Chelsea chová jako ke zločinci. Osmadvacetiletý brazilský rodák a je v anglickém mistrovském týmu nechtěný a rád by se vrátil do Španělska.

Costa nehrál za Chelsea od květnového finále FA Cupu, po němž mu trenér Antonio Conte v SMS zprávě napsal, že nefiguruje v jeho plánech na další sezonu. Z rozhodnutí klubu by měl nyní španělský reprezentant trénovat s rezervním týmem, to ale odmítá.

"Nepustí mě do kabiny prvního týmu a zabraňují mi v kontaktu se všemi kluky. Nejsem přece zločinec! Myslím si, že není fér, aby se ke mně chovali takhle po tom všem, co jsem udělal," řekl v rozhovoru pro Daily Mail Costa, jenž přišel do Chelsea v roce 2014 z Atlética Madrid.

V současnosti je doma v Brazílii a hodlá tam zůstat, i když mu Chelsea nedovolí v tomto přestupním období odejít. "Klidně strávím rok v Brazílii, i když mě Chelsea potrestá a nebude mě platit. Vrátím se silnější," řekl Costa, jenž by se rád po třech letech vrátil do Atlética.

Madridský klub však kvůli trestu od FIFA nesmí podepisovat nové hráče, takže by Costovu situaci řešilo jen hostování. "Doufám, že to do konce měsíce dobře dopadne," dodal kanonýr, jenž v 89 zápasech za Chelsea vstřelil 52 gólů.