"Nejsem pouze zklamaný, jsem naštvaný." Dánové kvůli zákazu pásek odepsali Infantina

Dánská fotbalová unie (DBU) nepodpoří znovuzvolení Gianniho Infantina do funkce prezidenta mezinárodní federace FIFA. Dánové tak chtějí vyjádřit protest proti tomu, že FIFA pod hrozbou žlutých karet zakázala na mistrovství světa kapitánské pásky s duhovým srdcem kampaně OneLove na podporu sexuálních menšin.

"Je pouze jeden kandidát (ve volbách). Uvidíme, jestli se objeví ještě nějaký další, na to je ještě čas, ale Dánsko současného prezidenta nepodpoří," řekl dnes prezident DBU Jesper Möller na tiskové konferenci. "Je to mimořádná situace. Nejsem pouze zklamaný, jsem naštvaný. Tohle je mé sedmé mistrovství světa… To, že hráči jsou něčemu takovému vystaveni, je nepřijatelné. Musíme na to reagovat," dodal.

Pásky s duhovým srdcem měli na MS nosit kapitáni Anglie, Belgie, Dánska, Německa, Nizozemska, Švýcarska a Walesu. Svého plánu se na poslední chvíli vzdali v pondělí poté, co jim FIFA oficiálně oznámila, že by za to hráči okamžitě po nástupu na hřiště dostali žlutou kartu. FIFA argumentuje článkem v pravidlech, jenž hovoří o tom, že kapitáni všech týmů musejí na MS nosit pásku dodanou mezinárodní federací.

Němečtí fotbalisté reagovali na zákaz FIFA tím, že si při společném focení před začátkem dnešního zápasu mistrovství světa s Japonskem demonstrativně zakryli ústa.

Volby prezidenta FIFA budou 16. března ve rwandské metropoli Kigali. Infantino je jediným kandidátem a o víkendu uvedl, že má podporu více než 200 z 211 členských federací. Na zářijové schůzce v Paříži mu ji vyslovil i předseda FAČR Petr Fousek.