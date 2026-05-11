Nejprve zpráva o smrti, pak oslavy titulu po derby s největším rivalem

Sport,ČTK

Po zprávě o nočním úmrtí otce končil fotbalový trenér Hansi Flick nedělní den nad hlavami svých svěřenců a snažil se vstřebat emoce ze zisku mistrovského titulu.

LaLiga - FC Barcelona v Real Madrid
Trenér Hansi Flick nad hlavami hráčů poté, co si Barcelona výhrou v utkání s největším rivalem zajistila s předstihem titulFoto: REUTERS
S Barcelonou vyhrál prestižní El Clásico 2:0 a tři kola před koncem sezony v souboji s úhlavním rivalem Realem Madrid rozhodl o trofeji.

Jednašedesátiletý německý trenér médiím řekl, že to byl těžký den, na který nikdy nezapomene.

"Mám fantastický tým, mám ho rád, je pro mě jako rodina. Jsem na něj hrdý. Vyhrát titul na tomto stadionu proti Realu..." snažil se Flick najít slova, kterými by své pocity vylíčil.

Zmizel pak mezi svými hráči, kteří ho objímali. "Tohle vítězství je pro celou rodinu Flicků. Patří jim," řekl obránce Pau Cubarsí při oslavách na Camp Nou.

O tom, že ztratil otce, řekl trenér Barcelony klubu i svému týmu v neděli ráno. Hráči obou rivalů měli na rukávech černé pásky a před výkopem se držela minuta ticha.

Flickovi svěřenci do El Clásica šli s náskokem 11 bodů a žádné drama na hřišti se nekonalo. Než uběhlo 18 minut, Barcelona vedla o dva góly. Zasloužili se o to Marcus Rashford a Ferran Torres.

Se slzami v očích se po zápase Flick díval k nebi, které rozzářil ohňostroj na počest španělských mistrů.

Trenér se snažil také vyloudit úsměv, emotivnější den sotva zažil. "Byl to těžký den. Den, na který nikdy nezapomenu," řekl.

Hráči vyzdvihovali jeho přínos. "Flick je pro nás nesmírně důležitý. Má velmi jasné představy, ale zároveň nám hráčům nechává velkou svobodu. Tak můžeme ukázat své kvality," uvedl nizozemský záložník Frenkie de Jong.

S ostatními se shodli, že to byl těžký den pro všechny. "Pokaždé jsme v tom všichni společně. Máme trenéra, který nás tlačí k dosažení nejlepších výsledků," přidal bek Eric García.

Vessels in the Strait of Hormuz

ŽIVĚ Íránský mírový návrh byl velkorysý, americké požadavky byly přehnané, zní z Teheránu

Teherán žádal ukončení války, zrušení americké námořní blokády a uvolnění íránského majetku, který zahraniční banky na nátlak USA zmrazily. V pondělí to podle agentury Reuters sdělil mluvčí íránské diplomacie Esmáíl Baghájí Americký prezident Donald Trump v neděli označil návrh zaslaný Teheránem, který byl odpovědí na americký návrh, za zcela nepřijatelný.

Úterý je prvním dnem takzvaných ledových mužů. „Pankrác přinese citelné ochlazení a na hory návrat sněžení," uvedli meteorologové. (Ilustrační foto)

Dostojí ledoví muži své pověsti? Předpověď ukazuje, kde po teplém víkendu přijde ochlazení

V Česku v pondělí na většině území zaprší, místy se vyskytnou i bouřky, které mohou doprovázet přívalové srážky. V úterý se s příchodem takzvaných ledových mužů citelně ochladí a denní teploty se budou držet jen kolem deseti stupňů. V noci na středu mohou teploty klesnout pod nulu. Poté se začne opět oteplovat. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Ilustrační fotografie

Prohnilý systém. Má chránit ohrožené děti, ale v jedné věci stát selhal, líčí žena

Česko od loňska zrušilo kojenecké ústavy. A připravuje se i na zrušení ústavní péče pro děti do sedmi let. Do toho stát slibuje zásadní změny v ochraně ohrožených dětí. Důvodem má být tragický případ malé Viktorky, kterou loni na podzim soud na doporučení Orgánu sociálně - právní ochrany dětí (OSPOD) svěřil do péče biologického otce, který holčičku po pěti měsících zavraždil.

