Jedenáct zápasů, pět čistých kont. Antonín Kinský přispěl dalším sebejistým výkonem k výhře fotbalistů Tottenhamu, který se prodral do první poloviny tabulky anglické Premier League. Tentokrát neměl český gólman tolik práce, jeden atraktivní zákrok ale přece jen předvedl. Třiadvacetiletý Kinský je nyní jedním ze symbolů vzestupu Spurs a Anglii fascinuje svým potenciálem.
V tabulce vychytaných nul jsou v aktuálním ročníku nejvyšší anglické soutěže před Kinským jen dva brankáři. Sedm nul mají David Raya z Arsenalu a Bart Verbruggen hájící barvy Brightonu.
V sobotním duelu s Ipswichem, který Kohouti zvládli poměrem 2:0 i díky výraznému příspěvku v základu debutujícího osmnáctiletého odchovance Lucy Williamse-Barnetta s číslem 68 na zádech, musel Kinský čelit pouze třem střelám na branku.
S nimi si ale poradil a Tottenham se znovu mohl spolehnout na jeho nebojácnou a konstruktivní rozehrávku. Navíc přidal důležitý zákrok proti nepříjemné ráně Abdoula Ouattary.
„Kinský je třída, nemám absolutně žádné obavy. Má obrovské sebevědomí a velmi rychle ze své hry odstraňuje slabiny. Bude naším brankářem velmi dlouho,“ napsal účet Tottenham Talk.
„Vicario měl sedm čistých kont za celou minulou sezonu. Kinský jich má pět v listopadu. Tohle je pravá jednička Spurs,“ přidal se Brian Dagul, spolutvůrce youtube kanálu Tottenham on Tour.
V obraně severolondýnského klubu znatelně ubývá infarktových situací, které logicky čas od času budou vyplývat z herního stylu týmů trenéra Roberta de Zerbiho a z povinné riskantní rozehrávky ve vlastním pokutovém území.
Obrana Tottenhamu najednou působí kompaktně, až neohroženě. Klíčová souhra mezi brankářem a zbytkem defenzivní linie získává na jistotě způsobem, který na ostrovech budí zaslouženou pozornost.
Z hlediska potenciálu patří Kinský podle expertů jednoznačně k nejlepším brankářům ligy. Ve hře nohama pak náleží mezi absolutní špičku už teď.
„Přiznávám, že co se týče Kinského, zůstává v člověku pořád trochu posttraumatický syndrom, ale ty infarktové momenty jsou stále vzácnější. Je mu třiadvacet, do vrcholu kariéry mu zbývá nějakých deset let, ovšem už teď je vidět, že zlepšuje poziční hru i dominanci ve vlastním vápně. Podle mě je to nejlepší brankář ligy ve hře nohama,“ analyzoval podcast New Spurs Order.
Podle kouče De Zerbiho má Kinský všechny předpoklady být ještě mnohem lepší.
„Pokud bráníte osobně, je na hřišti jediný hráč, který zůstává volný. Brankář. Především musí rozumět fotbalu, cítit hru a přemýšlet jako hráč, zároveň si ale musí zachovat brankářské myšlení a soustředění. Myslím, že Toni má už teď skvělé fotbalové myšlení. Miluje fotbal a na své cestě se může ještě hodně zlepšit,“ vysvětloval italský stratég, proč pro svůj specifický herní styl zvolil právě bývalého gólmana Slavie.
Ve své pro mnohé až opovážlivé vizi nejenže zvolil Kinského jasnou jedničkou, ale chtěl z něj udělat dokonce kapitána.
„Má správné předpoklady k tomu, aby se výrazně zdokonalil v rozehrávce i dlouhé distribuci míče. Když totiž soupeř brání osobně, potřebujete dlouhé přihrávky, nikoli krátké,“ konkretizoval De Zerbi své myšlenky.
Podle italského kouče představuje právě Kinský výjimečnou rovnováhu mezi fotbalovým a ryze brankářským myšlením a návyky.
„Pracoval jsem s mnoha brankáři. Někteří z nich byli na začátku lepší než ostatní, ale postupem času se už nedokázali posouvat. U Kinského to neplatí,“ dodal De Zerbi.
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