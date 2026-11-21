Držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa Harry Kane si v pátečním ligovém zápase Bayernu Mnichov přetrhl vaz v kotníku a ještě v noci se podrobil operaci.
Chybět bude podle prohlášení klubu několik měsíců. Kapitán anglické reprezentace se tak nepředstaví ani 8. prosince v utkání Ligy mistrů proti pražské Slavii.
Kane musel střídat ve 20. minutě po zákroku obránce Kolína nad Rýnem Joëla Schmieda, který jej v pokutovém území trefil zezadu do levého kotníku, i když nejdřív zasáhl míč. Vyšetření odhalilo přetržený vaz.
"To znamená, že v nadcházejících měsících bude mimo hru," oznámili zástupci německého mistra. Podle odhadu listu Bild léčba zabere nejméně tři měsíce.
Kane se ozval fanouškům z nemocnice na Instagramu. "Život přináší vzestupy a pády!" napsal. "Samozřejmě jsem ze zranění nesmírně zklamaný, ale jako vždy je to šance ukázat sílu a jít do roku 2027 lepší. Na rozhodující fázi sezony budu zase plný sil a připravený," slíbil.
Anglický kanonýr, jenž dal v této sezoně za mnichovský klub deset gólů ve všech soutěžích, rozšířil už tak početnou marodku Bayernu. Chybí mu z ofenzivních hráčů Luis Díaz, Serge Gnabry a Ismael Sajbárí. Do druhé půle v pátek proti Kolínu už navíc nevyběhl ani Michael Olise. Ten má nohu jen pohmožděnou, oznámil klub.
"Tohle jsou hráči světové třídy, nemůžete je nahradit, ale máme mentalitu a na ní teď musíme stavět," posteskl si kouč Vincent Kompany, který v předchozích týdnech řešil vlastní zdravotní problémy. Před měsícem zkolaboval, navíc si vykloubil rameno. Právě v pátek poprvé znovu vedl tým z lavičky.
I s pomocí Kanea vyhrála anglická reprezentace "českou" skupinu Ligy národů. V říjnovém souboji proti Čechům rozhodl ve Wembley dvěma góly o výhře 3:0, v září se kapitán a rekordman v počtu branek i startů trefil i jednou v Praze, kde Angličané zvítězili 2:0.
V bundesligové sezoně má Kane bilanci z deseti zápasů čtyři trefy a osm asistencí. V Lize mistrů se mezi střelce zapsal rovněž čtyřikrát, nahrávky přidal tři. Bayern s Kolínem jen remizoval 1:1 a po víkendu může přijít o první místo.
Newslettery
Nejnovější články ze Sportu
Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.
Nejnovější články z Kultury
Na co se podívat, co poslouchat a do čeho se začíst? Každý čtvrtek o všem, co stojí za pozornost v české i světové kultuře.
Proč Babiš ignoruje Senát. „Lvice“ Vildumetzová promluvila o jeho nechuti
Dostat premiéra a předsedu ANO Andreje Babiše do Senátu se zdá jako nadlidský úkol. Za dobu, co vládne koalice ANO, SPD a Motoristů, ještě v Senátu vůbec nebyl a také v době minulého vládnutí s ČSSD chodil do této komory naprosto minimálně. Aktuálně.cz proto zajímalo, jestli tomu bude tak i nadále, nebo se něco změní.
ŽIVĚ Ruské rakety a drony zasáhly Kryvyj Rih, zemřely mladá zdravotnice a dítě
Ruská armáda podnikla v pátek večer raketový a dronový útok na Kryvyj Rih na jihovýchodě Ukrajiny. Úder nepřežily 20letá zdravotnická záchranářka a sedmileté dítě. Zraněných je 58 lidí, oznámil v sobotu ráno šéf městské správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Vilkul.
FBI postihl kybernetický útok. Hackeři vnikli do citlivé databáze o zatykačích
Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) se stal terčem kybernetického útoku, informovala v sobotu stanice CNN s odvolání na zdroje blízké vyšetřování incidentu. Hackeři vnikli do databáze Národního informačního centra pro kriminalitu (NCIC). Jde o druhý podobný incident za několik měsíců. Kybernetickému útoku tento týden čelilo i ministerstvo zemědělství, uvedla stanice NBC News.
Bozi vládnoucí lidem. Mnozí uprchlíci z KLDR mají jasno, kdo zdědí trůn po Kimovi
Než před třemi lety uprchla ze Severní Koreje, byla Kim Ju-mi frustrovaná vždy, když státní televize ukazovala vůdce Kim Čong-una a jeho malou dceru. Cítila, že vysílají jasnou zprávu: Severní Korea chystá základy pro případné dědičné převzetí moci, které se ujme Kimova dcera. Veřejné zpochybnění toho, že se moci drží dynastie Kimů, by znamenalo tvrdý trest. Napsala o tom agentura AP.