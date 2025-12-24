Přeskočit na obsah
24. 12. Adam a Eva
Fotbal

„Nejhorší sestřih všech dob.“ Video baví i pobuřuje fanoušky, nejsou v něm ani góly

Rudolf Černík
Rudolf Černík
Rudolf Černík

Co čekáte od sestřihu nejlepších momentů zápasu? Asi ne to, co nabídla stanice Channel 4 z utkání Mali - Zambie na fotbalovém Africkém poháru národů. Nezahrnula do něj dokonce ani góly.

Mali v Zambia, Africa Cup of Nations 2025, Casablanca, Morocco - 22 Dec 2025
Lassine Sinayoko z Mali takto otevřel skóre v utkání se Zambií. Stanice Channel 4 ovšem tento moment do sestřihu highlightů nezařadila...Foto: Profimedia
Africký šampionát začal v neděli zahajovacím zápasem domácího Maroka s Komorami (2:0), o den později se pak rozběhl naplno.

A hned první zápas pondělního programu nabídl dramatický duel. Mali vedlo od 61. minuty gólem Lassineho Sinayoka, Zambie vyrovnala až v nastaveném čase zásluhou Patsona Daky.

Ovšem diváci, kteří si pustili sestřih nejlepších momentů, jak ho sledujícím nabídla na Youtube stanice Channel 4, museli mít dojem, že se nic z toho nestalo.

V tříminutovém sestřihu totiž oba góly úplně chyběly. Objevila se v něm neproměněná penalta z prvního poločasu, ale taky pár nepovedených střel, několik odkopů obránců či snaha vymodlit si jiný pokutový kop.

Prapodivný výběr „nejlepších momentů“ zapříčinil nezvykle vysoký počet komentářů pod příspěvkem. Zatímco některé fanoušky video pobavilo, většinu způsob zpracování pobouřil.

„Asi nejhorší sestřih všech dob,“ napsal jeden z uživatelů.

„Tyhle highlighty vybírala AI nebo co? Kde jsou góly?“ divil se další. „Abych byl ale fér, moc hezké záběry na stadion ze vzduchu…“ doplnil sarkasticky.

„Hodně špatná práce. Tohle by měli stáhnout a nahradit něčím, co ukáže góly,“ doporučoval jiný komentář.

Po drtivé kritice Channel 4 skutečně video označil jako „soukromé“, čímž veřejnosti znemožnil jeho další sledování.

