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Sport

Nejen čtyři mušketýři. O Zlatou kopačku se na MS strhla bitva fotbalových titánů

Radek Vičík
Radek Vičík
Radek Vičík

Souboj o Zlatou kopačku pro nejlepšího střelce se proměnil v jeden z hlavních příběhů mistrovství světa. Ve hře jsou rekordy, prestiž i odkaz největších hvězd fotbalu.

Lionel Messi na MS 2026
Lionel Messi na MS 2026Foto: REUTERS – TIM HEITMAN
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FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina v Algeria
Norský kanonýr Erling Haaland slaví svůj gól v zápase MS 2026 s Irákem
FIFA World Cup 2026 - Group I - France v Iraq
FIFA World Cup 2026 - Group K - Portugal v Uzbekistan
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24 fotografií

Je to souboj, jaký světový fotbal dlouho nezažil. Na jedné straně Lionel Messi a Cristiano Ronaldo, dva velikáni, kteří více než patnáct let určovali podobu světového fotbalu. Na druhé Kylian Mbappé a Erling Haaland, reprezentanti nové generace.

Všichni čtyři jsou stále ve hře o Zlatou kopačku pro nejlepšího střelce mistrovství světa, přestože Cristiano Ronaldo zatím skóroval jen dvakrát. A každý z nich má svůj vlastní příběh.

Nejblíže má zatím k individuálnímu ocenění Lionel Messi. Argentinský kapitán vede pořadí střelců, navíc jako první fotbalista historie skóroval v sedmi zápasech mistrovství světa za sebou.

Svou bilanci vyšperkoval i rekordním devatenáctým gólem na světových šampionátech. Argentina zároveň dál kráčí za obhajobou titulu, což se naposledy povedlo Brazílii v roce 1962.

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Na rozdíl od předchozích šampionátů však Messi nepůsobí jako muž svázaný obrovskými očekáváními.

Titul z Kataru mu podle mnohých sundal z ramen poslední velké břemeno. Hraje uvolněně, s radostí a stále dokazuje, že fotbal vidí o několik tahů dopředu.

V těsném závěsu zůstává Kylian Mbappé.

Francouz už jednou Zlatou kopačku získal a nyní může jako první hráč historie tuto cenu vyhrát podruhé. Přesto dává jasně najevo, že jeho prioritou není individuální ocenění.

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„Kdybych si měl vybrat mezi Zlatou kopačkou a vítězstvím na mistrovství světa, vždy zvolím titul. To je jediná trofej, která má skutečný význam,“ prohlásil francouzský útočník.

Zároveň ale přiznal, že možnost soupeřit o korunu krále střelců právě s Messim je mimořádně motivující.

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Do boje výrazně promlouvá také Erling Haaland. Norský kanonýr dovedl svou zemi na mistrovství světa poprvé po dlouhých 28 letech a potvrzuje pověst jednoho z nejnebezpečnějších hrotových hráčů současnosti.

Norský trenér Ståle Solbakken dokonce neváhal svého střelce šetřit v závěrečném utkání skupiny, aby byl stoprocentně připravený na vyřazovací boje.

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A pak je tu Cristiano Ronaldo. V jednačtyřiceti letech dál vzdoruje času a znovu připomíná, proč patří mezi největší osobnosti historie fotbalu.

Portugalský kapitán sice na vedoucího Messiho výrazně ztrácí, ale v jediném zápase může všechno změnit. Ostatně podobné kanonády během své kariéry předvedl nesčetněkrát.

Právě proto letošní souboj o Zlatou kopačku přesahuje obyčejné počítání gólů.

Pro Messiho může znamenat další potvrzení výjimečné kariéry, pro Ronalda poslední velkou šanci splnit sen o světovém titulu, pro Mbappého cestu mezi nesmrtelné a pro Haalanda důkaz, že nastala jeho éra.

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Ve hře navíc zůstávají i čtyřgóloví Ousmane Dembélé z Francie a Brazilec Vinícius Júnior.

Mistrovství světa tak nenabízí jen boj o nejcennější trofej, ale i fascinující střet čtyř výjimečných kanonýrů ze dvou fotbalových generací.

Pořadí střelců mistrovství světa ve fotbale v USA, Kanadě a Mexiku:
6 - Messi (Arg.),
4 - Haaland (Nor.), Mbappé, Dembélé (oba Fr.), Vinícius Júnior (Braz.),
3 - Brobbey (Niz.), Undav (Něm.), David (Kan.), Manzambi (Švýc.), Cunha (Braz.), Saibárí (Mar.), Wissa (Kongo), Just (N.Zél.), I. Sarr (Sen.), Kane (Angl.),
2 - Gakpo, Summerville (oba Niz.), Ueda, Kamada (oba Jap.), Ayari, Elanga (oba Švéd.), Araújo (Urug.), Balogun (USA), Havertz (Něm.), Larin (Kan.), Muňoz (Kol.), Oyarzabal (Šp.), Pépé (Pobř. slon.), Ronaldo (Portug.), Vargas (Švýc.), Mahmič (Bos.), Quiňones (Mex.), Trrossard (Belg.), Bellingham (Angl.), P. Guye (Sen.), Rezajíán (Írán), Mahriz (Alžír.), Arnautovic (Rak.).

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