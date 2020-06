Nejdřív Slavia, teď Liverpool. Vyšlo to fantasticky, je to o trenérech, říká Šmicer

V rozpětí pouhých dvou dnů získaly bývalé týmy fotbalového internacionála Vladimíra Šmicra ligové tituly.

Ve středu se z obhajoby radovala pražská Slavia, o den později ukončil třicetileté čekání na ligové prvenství Liverpool. Šmicer měl z titulu anglického celku o to větší radost, že se mu během působení u "Reds" ligu vyhrát nepovedlo. Přestože s klubem získal jiné trofeje, současným hráčům Liverpoolu trochu závidí.

"Vyšlo to krásně, protože první se zadařilo Slavii, jelikož vyhrála s Plzní. Strašně jsem si přál, aby to utkání vyhráli a ukázali, že jsou nejlepší v lize, a to se povedlo. To jsem měl velkou radost. To, že se k tomu potom přidal Liverpool, už byla jenom otázka času, protože náskok, který mají, je obrovský. Potěšilo mě, že se to tak sešlo," řekl Šmicer.

"Líbí se mi, že jeden den člověk oslaví titul se Slavií a druhý den s Liverpoolem. Fantastické. Jsem rád, že to vyšlo před víkendem, protože to s kamarády určitě někde oslavíme. Jsme na zájezdu po Moravě, máme tady nějaké fotbaly a tenisy a právě při té příležitosti máme večery na to, abychom si sedli. Dneska máme být ve sklípku, takže tam si na ty dva tituly připijeme," uvedl sedmačtyřicetiletý Šmicer.

Tři tituly získal se Slavií a další ligové prvenství přidal v Lens, v Liverpoolu se mu však stejný počin nepodařil. "Jsme všichni moc rádi. Pro nás to byl cíl, který jsme nesplnili a teď to těm klukům strašně moc přeju, protože vím, co to pro liverpoolské fandy znamená. Trošku jim to samozřejmě i závidím, že jim se to povedlo a nám ne. Strašně jim to přeju a jsem rád, protože to bylo dlouhých 30 let," uvedl Šmicer, jenž s "Reds" během let 1999 až 2005 vyhrál Ligu mistrů, Pohár UEFA i evropský Superpohár, Anglický pohár a dvakrát Ligový pohár.

Na triumfu Liverpoolu i Slavie se podle něj výrazně podíleli trenéři. "Jak (Jürgen) Klopp, tak (Jindřich) Trpišovský na tom mají obrovskou zásluhu, protože bez výborného trenéra titul jak v české, tak v anglické lize nevyhrajete. To není náhoda, abyste udělali titul. Oba trenéři za tuhle sezonu zaslouží obrovský palec nahoru," prohlásil Šmicer.

"Musíte tam mít nějakého strůjce týmu a trenér je samozřejmě osoba nejdůležitější, protože hráče chcete na svoji stranu. Když pro vás nemakají, nebojují, tak byste takového úspěchu nedosáhl," konstatoval Šmicer, který hrál i za Bordeaux.

Od začátku věřil, že Klopp, který na Anfield přišel v říjnu 2015, čekání na titul ukončí. "Věřil jsem mu a doufal jsem v to, protože všude, kde byl, ať už to byla Mohuč a potom Dortmund, tak jeho týmy hrály výborný fotbal, hrály ofenzivně a dosáhl s nimi úspěchů. Věřil jsem, že dá tým dohromady, že Liverpool naučí hrát svůj kloppovský ofenzivní styl a ono se to potvrdilo," prohlásil vicemistr Evropy z roku 1996 a držitel bronzu z Eura 2004.

"Každou sezonu, co v Liverpoolu je, šel tým nahoru. Měl lepší výsledky a teď to vyvrcholilo nejen tím, že loni vyhrál Ligu mistrů, ale že se mu po 30 letech podařilo vyhrát titul. To byl největší sen fanoušků této generace, která nezažila poslední titul před 30 lety. Teď se to vyplnilo a jemu se to povedlo. Vstoupil tím do historie trenérů Liverpoolu," řekl Šmicer o rodákovi ze Stuttgartu.

Domnívá se, že Klopp je nejlepším koučem Liverpoolu za posledních 30 let. "Rafael Benítez nebo Gérard Houllier vyhráli hodně trofejí, ale titul se jim nepodařilo udělat. Klopp už udělal Ligu mistrů a mistrovství světa klubů a teď i Premier League. Dokázal vyhrát všechno. Místo v historii klubu má už nezpochybnitelné a bude na úrovni nejlepších trenérů, kteří tam kdy byli," uvedl Šmicer.

"Hráči by byli skoro hloupí, kdyby chtěli z Liverpoolu odejít, protože hrají v nejlepším týmu na světě. Je vidět, že ten tým je schopen vyhrát jakoukoliv soutěž a že hráči mají radost z toho, že hrají spolu a dokázali konečně po 30 letech vyhrát pro Liverpool titul," konstatoval rodák z Děčína.

Na rozdíl od liverpoolských legend Kennyho Dalglishe a Iana Rushe nechce předjímat další možné úspěchy "Reds". "Když vyhrajete ligu s takovým náskokem, cítíte, že byste mohli takhle ještě dalších pár let pokračovat. Říct si, že teď jsme vyhráli ligu a budeme ji vyhrávat další dva tři roky, do toho bych se nerad pouštěl. Premier League je těžká soutěž, strašně otevřená," prohlásil Šmicer.