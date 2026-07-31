Nejdražší český brankář všech dob. Newcastle má za Horníčka zaplatit rekordní sumu

Fotbalový brankář Lukáš Horníček je blízko přestupu do Newcastlu. Anglický celek podle televizní stanice Sky Sports souhlasil, že za něj portugalské Braze zaplatí 30 milionů eur (téměř 726 milionů korun), čímž aktivuje výstupní klauzuli v jeho smlouvě. Nyní kluby jednají o tom, jak Newcastlu částku splatí.
Horníček dostal od svého dosavadního zaměstnavatele svolení odletět na zdravotní prohlídku.
V případě přestupu se čtyřiadvacetiletý reprezentant stane nejdražším českým brankářem a třetím nejdražším českým fotbalistou všech dob.
Za vyšší částky přestoupili jen Pavel Nedvěd v roce 2001 z Lazia Řím do Juventusu (45 milionů eur) a Patrik Schick v roce 2017 ze Sampdorie Janov do AS Řím (42).
Horníček působí v Braze od roku 2019, kdy přišel na hostování z Pardubic a následně do klubu přestoupil. Minulá sezona se mu nadmíru vydařila. V portugalské lize vychytal 12 čistých kont, dalších 11 nul zaznamenal v Evropské lize, v níž s Bragou došel až do semifinále.
S reprezentací byl Horníček na mistrovství světa, ale do hry nezasáhl. Za národní tým dosud nastoupil jen v přípravném utkání proti Kosovu.
Newcastle s ním počítá na post jedničky, kterou byl dosud někdejší anglický reprezentant Nick Pope. Horníček by se stal pátou letní posilou United, kteří by za nové hráče vydali už 140 milionů liber (2,95 miliardy korun). V červnu do klubu přišel dvacetiletý francouzský gólman Ewen Jaouen z Remeše.
Anglický tým, který v minulém ročníku Premier League obsadil 12. místo, dnes opustil po bezmála pěti letech trenér Eddie Howe. Jeho nástupcem by se podle britských médií měl stát německý kouč Matthias Jaissle, jenž působí v saúdskoarabském al-Ahlí.
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