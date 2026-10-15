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Sport

Nejdelší rozběh v dějinách? Jamajčan předvedl při penaltě frašku, je z toho hit

Sport
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Sedmnáct sekund se šinul k míči, aby nakonec poslal zoufalou střelu přímo do náručí brankáře. Jamajský fotbalista Trayvone Reid předvedl penaltu, která baví fanoušky na sociálních sítích.

Fotbal - ilustrační foto
Fotbal - ilustrační fotoFoto: REUTERS – Lee Smith
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Taková blamáž se ve fotbalu nevidí každý den. V úvodním semifinále Karibského poháru mezi celky Club Sando z Trinidadu a Tobaga a jamajským Mount Pleasant se zrodil hit sociálních sítí.

Hosté dostali za stavu 1:0 další šanci skórovat. Po ruce domácího hráče kopali penaltu. K míči se postavil jamajský reprezentant Trayvone Reid.

Ten předvedl neskutečné divadlo. K míči se vydal po špičkách jako baletní tanečník. Nepatrnými krůčky se šoural, jako by někdo pustil zpomalený záběr. Rozběh trval nekonečných 17 sekund.

Jenže místo očekávané dělovky přišlo fiasko. Jamajčan vyslal slabou střelu prakticky doprostřed branky a brankář Tershorne Ragoo ji bez větších problémů zneškodnil.

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Video se okamžitě stalo hitem internetu a Reid se stal cílem posměšných komentářů. „Tohle je určitě nejdelší penalta v historii,“ stojí v jednom z nich.

Jamajský tým může zahozeného pokutového kopu litovat o to víc, že zápas skončil remízou 1:1 a o postupu do finále se tak rozhodne až v odvetě.

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