"Nejde jen o peníze, ale o naše práva." Španělské fotbalistky budou stávkovat

Bývalý vynikající švédský skokan do výšky Stefan Holm hodlá příští rok odejít z Mezinárodního olympijského výboru (MOV). Olympijský vítěz z Atén 2004 je znechucený z paušalizujících názorů na MOV i jeho samotného, které považuje za nespravedlivé.

"Je to těžké, když vás považují za velké zvíře a korupčníka. To ale já nejsem. V každém článku ve Švédsku o MOV se předpokládá, že všichni tam jsou zkorumpovaní. Totéž platí pro atletickou federaci. Už to fakt není legrace," řekl švédskému rozhlasu třiačtyřicetiletý Holm, jenž chce v MOV skončit po olympijských hrách v Tokiu.

Čtyřnásobný halový mistr světa s osobním rekordem 240 cm byl do Mezinárodního olympijského výboru zvolen v roce 2013.