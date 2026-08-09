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Sport

Nehodno ligového fotbalu. Přesto chtěl Hyský po novinářích, ať hledají pozitivní věci

Sport,ČTK

Trenér fotbalistů Plzně Martin Hyský přiznal, že po nepovedeném vstupu do sezony je tlak na jeho pozici enormní. Řekl to po ligovém utkání v Teplicích, kde jeho tým vedl v 10. minutě už 3:0, přesto nakonec zachraňoval alespoň bod za remízu 5:5.

Sport-fotbal-první-3. kolo-Teplice-Plzeň-FASTPIX, 1. liga
Trenér fotbalistů Plzně Martin Hyský při utkání v TeplicíchFoto: ČTK – Hájek Ondřej
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Viktoria před sezonou vyhlásila útok na titul, po třech kolech má ale jen dva body, přestože dvakrát hrála doma.

Vzhledem ke špatným výsledkům se spekuluje o Hyského budoucnosti v Plzni.

„Tlak je samozřejmě enormní, vnímám to a vnímají to i hráči. Nálada v kabině je velmi negativní,“ přiznal Hyský.

„Všichni si uvědomují, jakým způsobem jsme zápas ztratili,“ posteskl si.

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Viktoria promarnila na Stínadlech vedení 3:0 a 4:2. „Líbila se mi reakce mužstva, kluci si spoustu věcí sami vyříkali. Byly tam hodně dobré názory,“ prohlásil přesto padesátiletý stratég.

„Tuhle remízu, kterou cítím jako porážku, beru v první řadě na sebe,“ zmínil Hyský, který do Viktorie přišel vloni v říjnu z Karviné.

Nepřestává věřit, že nepovedený start do sezony může otočit. „Cítím to. Viděli jste začátek zápasu? Viděli jste prvních 10 minut? Viděli jste reakci na 5:4? Mužstvo reagovalo dobře, tak jak má,“ tvrdil Hyský.

Viktoriáni podle něj ukázali, že umí hrát fotbal, dávat góly, být nebezpeční i poradit si s nepříznivým vývojem.

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„Kdyby tady nebylo charakterní a kvalitní mužstvo, tak by ho to položilo a už by se do zápasu nevrátilo,“ mínil někdejší trenér druholigové Vlašimi.

Navzdory další ztrátě viděl v zápase spoustu plusů. „Možná to ode mě bude znít tak, že jsem neústupný a nechci nic měnit, ale řadu věcí měníme ve prospěch týmu,“ odkrýval Hyský.

„Chceme být samozřejmě lepší, mít lepší výsledky a hrát úspěšný fotbal. Kdo chce, na výkonu najde i spoustu pozitivních věcí. A poprosil bych vás (novináře), abyste i ty pozitivní věci hledali,“ apeloval na tiskové konferenci po střetnutí.

Za hlavní příčinu toho, proč Plzeň přišla o vedení, považoval ztrátu koncentrace.

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„Do zápasu jsme vstoupili famózně, senzačně, jak jsme možná sami ani neočekávali, protože jsme do 10. minuty dokázali dát tři krásné góly. Úplně jsme Teplice odzbrojili. Potom naše chování dozadu nebylo vůbec hodno ligového fotbalu,“ zlobil se plzeňský kouč.

„V momentě, kdy jsme vedli o tři a pak o dva góly, možná hráči nabyli dojmu, že můžou hrát trochu lehkovážněji. Byly tam jednoduché ztráty míčů, zbytečně jsme volili složité přihrávky a řešení doprostředka hřiště. Chování obranné čtyřky bylo velmi slabé,“ přiznal Hyský.

Utkání na Stínadlech se zapsalo do historie. Spolu s dalšími dvěma zápasy jde o duel s druhým nejvyšším počtem gólů v samostatné lize.

Tím prvním byl souboj Slavie s Uherským Hradištěm v říjnu 1995, který Pražané ovládli 9:1. Na straně vítězného celku u toho jako hráč nechyběl Hyský.

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„Tohle je úplně jiný zápas, jiná horská dráha. Upřímně, musím to zpracovat. Opravdu mi nebylo na lavičce dobře, cítil jsem tu euforii, sílu, byl jsem nadšený z toho, jak mužstvo začalo zápas. Ale pak to naše chování do defenzivy...“ truchlil Hyský.

„Pro nestranné diváky je to výborný zážitek, pro mě a pro mužstvo je to samozřejmě šok,“ povzdechl si.

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