Nedvěd: nevinen. Zato Juventus přišel znovu o body a je opět bez Ligy mistrů

Řecký premiér a vítěz nedělních parlamentních voleb Kyriakos Mitsotakis dnes prezidentce Katerině Sakellaropulosové formálně vrátil mandát na jednání o koaliční vládě. Mitsotakisova strana Nová demokracie (ND) zvítězila s velkým náskokem, ale v parlamentu nemá většinu. Ani ostatní strany bez její účasti ale nemohou sestavit vládní koalici. Mitsotakis uvedl, že by se další parlamentní volby mohly konat 25. června, napsala agentura AFP.

"Myslím si, že země dnes potřebuje silnou a stabilní vládu s výhledem na čtyřleté funkční období. Čím dříve tuto záležitost uzavřeme, tím lépe pro zemi," uvedl podle portálu eKathimerini Mitsotakis po dnešním jednání s prezidentkou, která mu mandát na jednání o koalici nabídla. Jeho prioritou jsou nové volby a sestavení jednobarevné vlády.

Podle šéfa společnosti LC Macro Advisors Lorenza Codogna je vítězství ND v příštích volbách téměř jisté. Na rozdíl od nedělního hlasování dostane v příštích volbách vítězná strana prémii až 50 mandátů.

ND dostala 40,8 procenta hlasů, což je zhruba dvakrát tolik, co druhá strana v pořadí, tedy opoziční SYRIZA. Propočty ND přisuzují 146 mandátů z 300. Pro dosažení parlamentní většiny by však musela jednat s dalším subjektem o koalici. Celkově se do parlamentu dostalo pět uskupení - SYRIZA se 71 mandáty, socialisté se 41 mandáty, komunistická strana KKE s 26 křesly a nacionalistické Řecké řešení se 16 mandáty.

Prezidentka musí nyní nabídnout mandát na sestavení vlády i druhé a třetí straně s největším počtem hlasů. Bez ND jsou však šance na vytvoření vládní koalice prakticky nulové. Datum dalších voleb bude záležet na tom, zda pověřené strany využijí pro hledání většiny všechny tři dny, na které mají podle zákona právo. Místní média píší buď o 25. červnu, či 2. červenci.