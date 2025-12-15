Nedvěd má problém. Trpišovský padl, Bilič nemá o Čechy zájem. Nechci být hrubý, říká

Březnová baráž o postup na fotbalové MS se blíží, telenovela s výběrem českého reprezentačního kouče však k úspěšnému konci nespěje. Poslední zápletkou je výbuch dvou jmen, do kterých si vedení FAČR zúžilo svůj "shortlist": Jindřicha Trpišovského nepustí Slavia, chorvatský kouč Slaven Bilič zase nemá o národní tým zájem. "Česko není moje volba," říká v rozhovoru pro chorvatská média.
O tom, že ve výběru FAČR doplňuje Jindřicha Trpišovského chorvatský kouč Slaven Bilič, informoval jako první deník Aktuálně.cz již v závěru předminulého týdne.
Tuto sobotu, po utkání Slavie s Jabloncem, předseda FAČR David Trunda oznámil, že Trpišovský z výběru vypadává, jelikož ho nepustí Slavia.
Nyní se zdá, že nevyjde ani druhé vysněné jméno. Což pro manažera reprezentace Pavla Nedvěda znamená velký problém - národní tým je po vyhazovu Ivana Haška bez kouče již dva měsíce.
Chorvatský deník Jutarnji list nyní na základě svých zdrojů uvedl, že Bilič Čechy odmítl, a to hned dvakrát.
„Vím, jaká je Nedvěd osobnost. Zlatý míč, pane bože… Přece nebudu hrubý a nepřijmu pozvání na večeři od generálního manažera reprezentace,“ uvedl Bilič v rozhovoru pro zmíněný deník a dodal, že Česko není jeho volbou.
Nedvěd se ale údajně sedmapadesátiletého kouče, který má zkušenosti z Premier League a nyní je půldruhého roku bez práce, nevzdává. Jutarnji list tvrdí, že stále trvá na setkání na večeři, ať už v Záhřebu, nebo ve Splitu.
Čeští fotbalisté přivítají v semifinále baráže v Praze Irsko. V případě postupu by ve finále hrála opět doma buď s Dánskem, nebo Severní Makedonií.
ŽIVĚ"Blížíme se k cíli." Podle Trumpa je dohoda o ukončení války na Ukrajině velmi blízko
Dohoda o ukončení války na Ukrajině nikdy nebyla tak blízko, prohlásil dnes podle agentur americký prezident Donald Trump. S ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a evropskými činiteli telefonicky hovořil o vznikající mírové dohodě, která by měla ukončit ruskou agresi vůči Ukrajině. "Blížíme se k cíli. Máme obrovskou podporu evropských lídrů. Taky to chtějí ukončit," řekl Trump.
ŽIVĚ"Měl by se chovat jako chlap a nevymýšlet si jako malý kluk," pustil se Pavel do Turka
Kandidát Motoristů na ministra životního prostředí Filip Turek by se ke svým kauzám měl postavit jako chlap a nevymlouvat se jako malý kluk. Na síti Facebook to dnes při odpovídání na dotazy veřejnosti řekl prezident Petr Pavel. Dělat si legraci ze všech může podle něj influencer, ale ne člověk, který chce být ministr. Zdůraznil, že s Turkem nemá osobní problém.
Ruský soud zakázal Pussy Riot jako extremistickou organizaci
Moskevský soud označil skupinu Pussy Riot za extremistickou organizaci a zakázal její činnost na území Ruska, informovala v pondělí ruská média. Za spolupráci s organizacemi, které úřady zakázaly jako extremistické, hrozí v Rusku vězení. Jedna ze zakládajících členek skupiny Naděžda Tolokonnikovová míní, že cílem soudního rozhodnutí je vymazat Pussy Riot z ruského povědomí.
"Jeho motiv mohl být islamistický." Němci zadrželi mladíka, chtěl útočit v Magdeburku
Německá policie zadržela 21letého muže, který podle ní plánoval útok v Magdeburku na východě země. Jeho motiv mohl být islamistický, uvedla v pondělí podle agentury DPA mluvčí ministerstva vnitra spolkové země Sasko-Anhaltsko, jejíž je Magdeburk metropolí. V sobotu uplyne rok od útoku na vánoční trhy v Magdeburku, při kterém zahynulo šest lidí a tři stovky utrpěly zranění.
Tohle Putin nečekal. Rybník mu vypálil Zelenskyj osobně
Ruská vojska po dvouletých bojích osvobodila Kupjansk, raportoval náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov Putinovi 20. listopadu. „Město je zcela v našich rukou“, řekl spokojený Putin novinářům 27. listopadu. Devátého prosince získal generál Kuzovlev za „osvobození Kupjansku“ od Putina vyznamenání. Jenže v pátek 12. prosince obletěla svět fotografie Volodymyra Zelenského v Kupjansku.