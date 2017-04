Že byl Rajtoral závislý na hazardu? Je to nehorázná lež, která špiní jeho památku, zlobí se v Plzni

před 22 minutami

Fotbalová Viktoria se ostře ohradila vůči informacím v některých médiích. Nezaznamenali jsme jediný náznak toho, že by měl František Rajtoral problémy se sázením, zní z Plzně

Praha - Vedení fotbalové Plzně brání památku na Františka Rajtorala. Generální manažer klubu Adolf Šádek se ostře ohradil proti spekulacím médií o hráčových závislostech na hazardu.

"Deník Sport v textu věnovaném zesnulému Františkovi Rajtoralovi uvádí, že hráč propadl hazardu a utápěl značné množství peněz ve sportovních sázkách. V článku se také píše, že v klubu údajně o jeho psychických stavech a strastech s hazardem věděli," uvádí tiskový mluvčí klubu Václav Hanzlík.

A právě tyto informace Šádka vyvedly z míry. "To, co jsme si dnes přečetli, je nehorázná lež a těžce nás to zasáhlo. Proto jsme se rozhodli zareagovat, vyvrátit tyto informace a bránit tak památku našeho bývalého hráče. Nedovolíme, aby jej někdo takto pošpiňoval na základě nepravdivých informací, pomluv a spekulací."

"Během Františkova angažmá jsme u něj nezaznamenali jediný problém s hazardními hrami. Hráč se léčil s únavovým syndromem, kde jsme mu byli po celou dobu nemoci nápomocni a bylo jen na něm, kdy se bude cítit na návrat do plného tréninkového a zápasového režimu," dodává plzeňský boss.

