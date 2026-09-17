Česká enkláva schytala na Krétě nečekanou ránu, zato Černý zazářil vítěznou trefou

Fotbalisté Hoffenheimu s Adamem Hložkem a Vladimírem Coufalem v sestavě vstoupili do základní fáze Evropské ligy porážkou 0:2 na půdě OFI Kréta. Třetí z českých reprezentantů Robin Hranáč zůstal v utkání 1. kola jen na lavičce aktuálně třináctého týmu německé bundesligy. Křídelník Václav Černý dal vítězný gól Besiktase Istanbul při výhře 4:1 nad Olympique Marseille.
Útočník Hložek v sobotu rozhodl dvěma góly o prvním vítězství Hoffenheimu v německé lize 2:1 nad Stuttgartem.
V bundeslize skóroval poprvé od začátku května minulého roku. V dnešním duelu Evropské ligy se však on ani nikdo z jeho spoluhráčů neprosadil.
Hosté sice měli územní převahu, domácí však byli nebezpečnější. Kréta si připsala překvapivou výhru po brankách Cantalapiedry v prvním a Kanellopulose v druhém poločase. Coufal dostal za taktický faul žlutou kartu, Hložka trenér Ilzer v 75. minutě vystřídal.
Černého chvíle v Istanbulu přišla v 56. minutě za stavu 1:1. Kökcü mu nahrál na pravé křídlo, Černý si míč navedl na levačku a trefil se přesně. Míč se otřel o vzdálenější tyč a zapadl do sítě.
Hráč, který se v létě vzdal reprezentace, si připsal čtvrtou trefu v sezoně. Jednu branku dal v předkole Hradci Králové, dva góly zaznamenal v turecké lize.
Levski Sofia v zápase dalších soupeřů českých týmů podlehl Salcburku 0:1. Bulharský celek nastoupí ve 3. kole v Plzni, do Salcburku v prosinci zamíří Sparta.
Příštím soupeřem Viktorie bude v Budapešti Ferencváros, který dnes vyhrál 3:1 na stadionu Celticu Glasgow. Spartu v lednovém 7. kole přivítá Crystal Palace. Anglický tým zdolal Poznaň výrazně 4:0.
Lilleström podlehl portugalskému Torreense 1:2. Domácí jsou společným soupeřem pro oba české zástupce v soutěži. Norský tým bude hned v příštím kole protivníkem Sparty na Letné, Plzeň pak zamíří na sever v listopadovém 4. kole.
Také na Bournemouth narazí oba české kluby. Sparta uvítá Angličany ve 4. kole a Plzeň na jejich stadion zamíří v prosinci.
Bournemouth jim předložil vizitku dnešní výhrou 2:1 v San Sebastianu, který bude v lednu hostit Viktorii.
Juventus Turín uštědřil Nijmegenu debakl 5:0 a ujal se po úvodním kole vedení v tabulce 36 účastníků ligové fáze.
Sparta je po středeční výhře v Jerevanu 4:1 nad Araratem-Armenia třetí spolu s Besiktasem, Plzeň po dnešní domácí porážce 0:3 se Saint-Gilloise třetí od konce.
Fotbalová Evropská liga - 1. kolo:
Levski Sofia - Salcburk 0:1 (0:1)
Branka: 39. Tabakovič.
OFI Kréta - Hoffenheim 2:0 (1:0)
Branky: 30. Cantalapiedra, 84. Kanellopulos.
Besiktas Istanbul - Olympique Marseille 4:1 (1:1)
Branky: 15. Fakili, 56. Černý, 59. Murillo, 81. Poku - 30. Abdallah.
Celtic Glasgow - Ferencváros Budapešť 1:3 (1:2)
Branky: 44. Baur - 20. vlastní Scales, 45.+1 Zachariassen, 47. Arzani.
Crystal Palace - Lech Poznaň 4:0 (3:0)
Branky: 10. Pino, 27. Richards, 34. Strand Larsen z pen., 89. Nketiah. ČK: 87. Murawski (Poznaň).
Juventus Turín - Nijmegen 5:0 (3:0)
Branky: 9. González, 24. Alajbegovič, 35. Woltemade z pen., 75. Celik, 82. Kolo Muani.
Lilleström - Torreense 1:2 (0:1)
Branky: 79. Olsen - 23. Alfaro, 49. Pozo. ČK: 85. Jatta (Torreense).
San Sebastian - Bournemouth 1:2 (0:2)
Branky: 58. Gómez - 12. Kluivert, 20. Rayan.
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