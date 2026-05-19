19. 5.
„Nebylo to snadné rozhodnutí.“ Kliment nepojede na MS, šel na operaci

ČTK

Fotbalista Jan Kliment si za českou reprezentaci na nadcházejícím mistrovství světa v Americe nezahraje.

Jan Kliment poté, co v zápase proti Irsku proměnil rozhodující pokutový kopFoto: REUTERS
Dvaatřicetiletý útočník Sigmy, který v semifinále play off o postup na šampionát proti Irsku proměnil v rozstřelu rozhodující penaltu, byl v předběžné širší nominaci na šampionát, podstoupil operační zákrok na levé noze.

Olomouckému forvardovi dnes lékaři vyoperovali z levé nohy destičku, která mu zpevňovala kost po vážném zranění z minulé sezony.

Kliment vloni v dubnu po zákroku od protihráče utrpěl zlomeninu a na trávníky se vrátil až na konci podzimní části sezony.

„Mrzí mě, že se nebudu moct o šampionát porvat. I přesto jsem se rozhodl odmítnout účast na kempu před mistrovstvím,“ uvedl Kliment.

„Musel jsem k celé věci přistoupit zodpovědně a přiznat si, že herně ani zdravotně na to nejsem připravený,“ připojil.

„Nebylo to snadné rozhodnutí. Ale nakonec jsem po zvážení všech okolností dospěl k závěru, že bude lepší, když letní přestávku využiju k tomu, abych byl zdravotně co nejlépe nachystaný na začátek přípravy,“ doplnil kapitán Sigmy, který má v reprezentaci na kontě 10 startů a jeden gól.

Reprezentační trenér Miroslav Koubek v minulém týdnu oznámil širší nominaci, čítající 54 jmen. Kliment je po plzeňském obránci Václavu Jemelkovi druhým hráčem, který vypadl ze zdravotních důvodů a šampionátu se jistě nezúčastní.

Kliment přijde také o víkendový závěrečný zápas prvoligové sezony - odvetu finále play off o umístění proti Karviné.

„Rozhodnutí bylo na Honzovi. Nakonec jsme se dohodli, že mu dáme dřívější volno a dopřejeme mu dostatek času, aby se mohl dát zdravotně do pořádku a maximálně se připravit na letní přípravu,“ řekl trenér Sigmy Pavel Hapal.

Reprezentace ve čtvrtek zveřejní jména 29 až 30 hráčů, kteří se o týden později budou hlásit na srazu před mistrovstvím světa.

Po přípravném utkání s Kosovem, které český tým odehraje 31. května v Praze na Letné, Koubek oznámí konečnou šestadvacetičlennou nominaci na šampionát.

Poté mužstvo odletí do Ameriky a 4. června nastoupí v New Jersey ke generálce, zřejmě proti Guatemale.

