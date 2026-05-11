Nešlo o plánovanou akci, tvrdí Tribuna Sever. Vyjádřila se k Polákům i útoku na hráče

Dva dny čekali fanoušci Slavie, než se k situaci, která ukončila sobotní pražské fotbalové derby, vyjádřilo tvrdé jádro sešívaných, tedy Tribuna Sever. V pondělním prohlášení popřela, že by útok na sparťanské hráče a fanoušky byl organizovanou akcí.
Okamžité uzavření Tribuny Sever, doživotní zákaz návštěvy stadionu pro všechny hlavní aktéry útoku na hráče i fanoušky. To jsou důsledky rozhodnutí šéfa Slavie Jaroslava Tvrdíka.
Vršovický klub bude po vinících požadovat náhradu celé škody včetně případné milionové pokuty od disciplinární komise.
Zbývá však také vyšetřit, kdo za výtržnictvím stál. Spekulací se mediálním prostorem v posledních dnech a hodinách šířilo hned několik.
Nejmenovaný přímý aktér derby ze severní tribuny například pro deník Blesk uvedl, že skandály způsobilo neovladatelné tvrdé jádro spolu s agresivními polskými příznivci klubu Zaglebie Sosnowiec, s nimiž mají družbu.
"Naší prioritou vždy byla a vždy bude Slavia. Odmítáme nesmyslné zatahování našich zahraničních přátel do celé situace a děkujeme jim za podporu," napsali zástupci Tribuny Sever.
Uvedli, že s vyjádřením dva dny čekali, protože si „potřebovali sednout v širším kolektivu a vyhodnotit, co se vlastně stalo“. Ujistili, že přerušení derby, které vedlo k jeho nedohrání, nebylo jejich úmyslem.
"Několik netrpělivých jednotlivců vběhlo na plochu v domnění, že už je konec. Ze záběrů je vidět, že šlo hlavně o mladší fanoušky, kteří následně strhli další lidi nejen ze Severu, ale i z ostatních tribun. Všichni v tu chvíli opravdu věřili, že zápas skončil a začala spontánní oslava," poukázali.
Kotel Slavie se vyjádřil i k napadení hostujícího gólmana Jakuba Surovčíka.
„Odmítáme spekulace o plánovaném útoku. Ze záběrů je vidět chaos, ve kterém kolem něj probíhaly stovky běžných fans, mladší i starší,“ stojí v prohlášení.
Tribuna Sever také popřela, že by dlouhodobě přerušila kontakt s vedením klubu.
„Jen za poslední týdny proběhly mezi našimi lidmi a SLO desítky telefonátů a vyšší stovky zpráv. Dokonce poslední schůzka se zástupci klubu proběhla cca týden před derby, kde jasně zaznělo, že fans budou chtít slavit na ploše a že se na to klub připraví,“ dodala.
