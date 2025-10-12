"Neakceptovatelný výkon, omlouvám se." Nedvěd bude řešit Haška po návratu do Česka

Národní tým utrpěl ve vzájemných zápasech s Faerskými ostrovy první porážku po předchozích 10 výhrách. Reprezentanti nenavázali na čtvrteční bezbrankovou remízu doma s Chorvatskem a ještě nezískali definitivu druhého místa v kvalifikační skupině, které znamená účast v play off o šampionát. Díky loňskému triumfu ve skupině Ligy národů již nicméně mají start v baráži téměř jistý.
Porážkou s Faerskými ostrovy si ovšem Haškovi svěřenci výrazně zkomplikovali boj o udržení druhého koše pro los play off a tím i výhodu semifinále v domácím prostředí. Kvalifikační skupinu zakončí v listopadu doma proti Gibraltaru.
"Omlouvám se všem fanouškům za dnešní výkon české reprezentace na Faerských ostrovech. Z mé pozice to vnímám jako svoji povinnost. Prohra 1:2 i předvedený výkon v důležitém utkání kvalifikace o postup na mistrovství světa byly neakceptovatelné. Jsem velmi zklamaný z přístupu, nasazení i organizace hry, což vnímám jako naprostý základ pro každé reprezentační utkání," uvedl Nedvěd.
"O to více, že všechny tyto atributy jsem viděl ve čtvrtečním velmi dobrém utkání proti Chorvatsku. I proto jsem očekával, že na tento výkon na Faerských ostrovech dnes dokážeme navázat. Bohužel se to absolutně nenaplnilo. Nastalou situaci vyhodnotíme po návratu do Česka," doplnil držitel Zlatého míče z roku 2003, který se stal generálním manažerem reprezentací v červnu.