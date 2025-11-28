Fotbal

Návrat jako hrom. Uzdravený Šulc opět okouzlil statistiky Lyonu a ukázal novou zbraň

před 23 minutami
Po více než třech týdnech se objevil v základní sestavě a opět zářil. Český fotbalový záložník Pavel Šulc se ve čtvrtečním utkání proti Maccabi Tel Aviv blýskl v dresu Lyonu dvěma asistencemi a vybojovanou penaltou. Opět tedy vládne klubovým statistikám a i v očích fanoušků začíná být pro Olympique nepostradatelným hráčem.
Corentin Tolisso a Pavel Šulc
Corentin Tolisso a Pavel Šulc | Foto: Reuters

Od posledního říjnového zápasu proti Paris FC, kdy tým ztratil vedení 3:0 po dvou Šulcových gólech, se Lyon výsledkově trochu trápí. Ve francouzské lize se propadl až na sedmé místo a opustil pohárové příčky.

Na vině je především mizerná produktivita, kterou se ve čtvrtečním zápase povedlo protrhnout.

Lyon rozstřílel Maccabi šesti góly a hned pod tři se podepsala letní posila z Plzně.

Vybojoval penaltu, kterou proměnil Moussa Niakhaté, a na dva góly nahrál Corentinu Tolissovi. Až po Šulcově vystřídání skóroval i další český reprezentant Adam Karabec.

"Šulc se vrátil do základní sestavy, opět byl živý, energický a nebezpečný, neúnavně pracoval s míčem i bez něj," chválil Šulce lyonský server ferveurlyonnaise.fr. 

Český reprezentant si tak i přes pauzu, kdy léčil svalové zranění a přišel například o zápas s PSG, který Lyon prohrál 2:3, drží status nejužitečnějšího hráče týmu.

Na kontě má v součtu ligové i pohárové soutěže pět gólů a čtyři asistence, tím se nemůže chlubit nikdo ze spoluhráčů.

Jeho výkon proti Tel Avivu ocenili na francouzských fotbalových serverech druhou nejvyšší známkou hned po Tolissovi, který nakonec zapsal hattrick.

"Zatímco útočník Martin Satriano se opět trápil, mezi Tolissem a Šulcem vzniká slibné spojení, které může být pro Olympique novou zbraní," dodal ferveurlyonnaise.fr.

Co se nedaří v domácí nejvyšší soutěži, to se v Evropě zatím jeví jako pohádka. Lyon je po pěti zápasech vedoucím týmem tabulky. 

"Šulc je momentálně nejvýraznějším hráčem Lyonu v této sezoně," napsal na síti X účet Actu_OL, který fanoušky pravidelně zásobuje nejčerstvějšími klubovými novinkami. 

Teď ale francouzský celek potřebuje zabrat i v lize. V neděli ho čeká zápas proti Nantes, kterému patří až 15. příčka v tabulce.  

