Návrat jako hrom, Šulc se krásně trefil. Lyon se ale sesypal, přišla i další červená

Český útočník Pavel Šulc se ve velkém stylu vrátil po zranění do základní sestavy Lyonu. V prvním poločase domácího šlágru proti Monaku proměnil parádní střelou přihrávku Brazilce Endricka. Jenže pro Olympique nakonec nedělní odpoledne končilo obrovským zklamáním a negativními emocemi.
Český reprezentant vstřelil 11. gól v aktuální sezoně Ligue 1, Lyon však v duelu 27. kola francouzské nejvyšší soutěže nakonec prohrál s Monakem 1:2. Navíc znovu dohrával o deseti, za hrubý faul byl v závěru vyloučen argentinský obránce Nicolas Tagliafico.
Olympique čeká na ligové vítězství už pět zápasů, Monako naopak uspělo pošesté v řadě a na svého dnešního soupeře, který je čtvrtý, ztrácí už jen bod.
Šulc se vrátil do základní sestavy po svalovém zranění, které jej vyřadilo ze hry téměř na měsíc. Olympique během jeho absence ani jednou nezvítězil. Plzeňský odchovanec znovu potvrdil svou důležitost pro tým, když si tři minuty před poločasem našel volné místo ve vápně a po Endrickově přihrávce poslal Lyon do vedení.
Monako však do druhého dějství vlétlo s daleko větší vervou a krátce po uplynutí hodiny hry srovnalo trefou Akliouche. Vyrovnávací gól hosty ještě povzbudil a o deset minut později Balogun z penalty dokonal obrat. Lyon se v závěru snažil získat alespoň bod, jeho snahu ale otupil obránce Tagliafico, jenž fauloval Camaru a byl vyloučen.
I přes oslabení si domácí v nastavení dokázali vypracovat tlak a Šulc byl blízko druhému gólu. V rozhodujícím okamžiku mu ale míč zůstal pod nohou a monacká obrana stačila jeho následnou střelu zblokovat.
Francouzská fotbalová liga - 27. kolo:
Lyon - Monako 1:2 (42. Šulc - 62. Akliouche, 72. Balogun z pen.),
17:15 Marseille - Lille, FC Paříž - Le Havre, Rennes - Mety,
20:45 Nantes - Štrasburk.
Tabulka:
1.
Paris St. Germain
26
19
3
4
58:22
60
2.
Lens
27
19
2
6
54:24
59
3.
Marseille
26
15
4
7
53:33
49
4.
Lyon
27
14
5
8
41:29
47
5.
Monako
27
14
4
9
47:38
46
6.
Lille
26
13
5
8
40:33
44
7.
Rennes
26
12
7
7
43:37
43
8.
Štrasburk
26
10
7
9
40:31
37
9.
Toulouse
27
10
7
10
38:32
37
10.
Lorient
27
9
10
8
37:41
37
11.
Brest
27
10
6
11
34:39
36
12.
Angers
27
9
5
13
24:37
32
13.
FC Paříž
26
6
10
10
29:41
28
14.
Le Havre
26
6
9
11
20:32
27
15.
Nice
27
7
6
14
32:52
27
16.
Auxerre
27
5
7
15
22:36
22
17.
Nantes
25
4
5
16
22:42
17
18.
Mety
26
3
4
19
25:60
13
