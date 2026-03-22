22. 3. Leona
Reklama
Reklama
Sport

Návrat jako hrom, Šulc se krásně trefil. Lyon se ale sesypal, přišla i další červená

ČTK,Sport

Český útočník Pavel Šulc se ve velkém stylu vrátil po zranění do základní sestavy Lyonu. V prvním poločase domácího šlágru proti Monaku proměnil parádní střelou přihrávku Brazilce Endricka. Jenže pro Olympique nakonec nedělní odpoledne končilo obrovským zklamáním a negativními emocemi.

Pavel ŠulcFoto: PAPON BERNARD
Reklama

Český reprezentant vstřelil 11. gól v aktuální sezoně Ligue 1, Lyon však v duelu 27. kola francouzské nejvyšší soutěže nakonec prohrál s Monakem 1:2. Navíc znovu dohrával o deseti, za hrubý faul byl v závěru vyloučen argentinský obránce Nicolas Tagliafico.

Olympique čeká na ligové vítězství už pět zápasů, Monako naopak uspělo pošesté v řadě a na svého dnešního soupeře, který je čtvrtý, ztrácí už jen bod.

Šulc se vrátil do základní sestavy po svalovém zranění, které jej vyřadilo ze hry téměř na měsíc. Olympique během jeho absence ani jednou nezvítězil. Plzeňský odchovanec znovu potvrdil svou důležitost pro tým, když si tři minuty před poločasem našel volné místo ve vápně a po Endrickově přihrávce poslal Lyon do vedení.

Monako však do druhého dějství vlétlo s daleko větší vervou a krátce po uplynutí hodiny hry srovnalo trefou Akliouche. Vyrovnávací gól hosty ještě povzbudil a o deset minut později Balogun z penalty dokonal obrat. Lyon se v závěru snažil získat alespoň bod, jeho snahu ale otupil obránce Tagliafico, jenž fauloval Camaru a byl vyloučen.

Reklama
Reklama

I přes oslabení si domácí v nastavení dokázali vypracovat tlak a Šulc byl blízko druhému gólu. V rozhodujícím okamžiku mu ale míč zůstal pod nohou a monacká obrana stačila jeho následnou střelu zblokovat.

Francouzská fotbalová liga - 27. kolo:

Lyon - Monako 1:2 (42. Šulc - 62. Akliouche, 72. Balogun z pen.),

17:15 Marseille - Lille, FC Paříž - Le Havre, Rennes - Mety,

Reklama
Reklama

20:45 Nantes - Štrasburk.

Tabulka:

1.

Paris St. Germain

26

19

3

4

58:22

60

2.

Lens

27

19

2

6

54:24

59

3.

Marseille

26

15

4

7

53:33

49

4.

Lyon

27

14

5

8

41:29

47

5.

Monako

27

14

4

9

47:38

46

6.

Lille

26

13

5

8

40:33

44

7.

Rennes

26

12

7

7

43:37

43

8.

Štrasburk

26

10

7

9

40:31

37

9.

Toulouse

27

10

7

10

38:32

37

10.

Lorient

27

9

10

8

37:41

37

11.

Brest

27

10

6

11

34:39

36

12.

Angers

27

9

5

13

24:37

32

13.

FC Paříž

26

6

10

10

29:41

28

14.

Le Havre

26

6

9

11

20:32

27

15.

Nice

27

7

6

14

32:52

27

16.

Auxerre

27

5

7

15

22:36

22

17.

Nantes

25

4

5

16

22:42

17

18.

Mety

26

3

4

19

25:60

13

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama