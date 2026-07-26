Nástupu nového trenéra brání vazby s Rusy. Nelíbilo se propagační vystoupení v Moskvě

Očekávané jmenování Andrey Pirla novým trenérem italské fotbalové reprezentace komplikuje jeho spojení s ruskou sázkovou společností Fonbet. Podle informací deníku Gazzetta dello Sport prošetřuje obchodní vazby bývalého mistra světa šéf svazu Giovanni Malago.
Pirlo i tak ale zůstává hlavním favoritem na převzetí národního týmu po Gennaru Gattusovi.
Sedmačtyřicetiletý Pirlo je momentálně trenérem dubajského klubu United FC a zároveň působí jako globální ambasador Fonbetu.
Podle Gazzetty dello Sport není hlavním problémem napojení na sázkovou společnost, ale spíše její ruský původ vzhledem k agresi Ruska na Ukrajině.
Velkou kritiku vyvolalo před dvěma měsíci Pirlovo propagační vystoupení v Moskvě. Řada italských politiků z různých stran vyjádřila pochybnosti, zda by někdo s takovým spojením měl reprezentovat Itálii jako trenér národního týmu.
Pirlo už nicméně zahájil jednání o předčasném ukončení smlouvy v Dubaji.
Podle jeho právníků se smlouva s Fonbetem vztahuje výhradně k jeho angažmá v klubu a případným ukončením smlouvy zanikne i tato spolupráce.
U národního týmu by měl Pirlo vystřídat Gattusa, který skončil po nezdaru v play off o postup na světový šampionát.
Čtyřnásobní mistři světa chyběli na závěrečném turnaji potřetí za sebou. Nabídku italského svazu tento týden odmítl španělský kouč Pep Guardiola.
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