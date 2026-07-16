„Naprosto nepochopitelné.“ Anglie mířila do finále, pak zaskočila i otrlé kritiky

Když Anthony Gordon v 55. minutě zápasu bez velkých šancí otevřel skóre, chtělo se věřit tomu, že Anglie si na úkor Argentiny po 60 letech zahraje finále fotbalového mistrovství světa. Co ale následovalo, zarazilo i pesimisty. Po prohře 1:2 je trenér Albionu Thomas Tuchel pod drtivou palbou.
Leckomu to mohlo připomenout zápas Čechů proti Jihoafrické republice v základní skupině, kdy se svěřenci Miroslava Koubka po vedení 1:0 „probránili“ k remíze.
Anglie po Gordonově brance až nepochopitelně vypnula. Přestože podle webu Transfermarkt disponuje kádrem za asi 1,4 miliardy eur, skoro dvakrát dražším než Argentina, rozhodla se vsadit vše na bránění. V určitých chvílích stavěla ve svém pokutovém území vyloženě „autobus“.
„Zbabělý přístup Anglie. Nevyjde z vlastního vápna a umožní Argentině se více dostávat dopředu. Pak se stane, co se stát musí,“ kroutil hlavou na sociální síti X bývalý brankář španělské reprezentace Iker Casillas.
„Soupeř o sobě začal pochybovat. Cítili jsme krev a vrhli jsme se na něj. Všichni jsme to tak cítili,“ líčil po utkání trenér Argentiny Lionel Scaloni.
Tuto proměnu přímo ovlivnil kouč Tuchel. Dvacet minut před koncem stáhl křídelníka Gordona a poslal na hřiště obránce Ezriho Konsu. Později následovaly další střídání ve prospěch defenzivy.
Navzdory pětičlenné anglické obraně však šance Argentiny přibývaly, brankář Jordan Pickford ztrácel nervy a několikrát spoluhráče seřval.
Nakonec kapituloval v 86. minutě a zkraje nastavení. V obou případech asistoval Lionel Messi. Úřadující mistři světa předvedli další famózní obrat a v nedělním finále vyzvou Španělsko.
Pro představu, jak moc se Anglie sesypala: Během 31 minut mezi Gordonovou brankou a argentinským vyrovnáním držela míč pouhých 12 procent času a v útočné třetině zaznamenala jen devět dotyků s míčem, o 165 méně než soupeř.
„To je víc než ubohé,“ napsal Oliver Kay z online deníku The Athletic.
Jeho kolega Jack Pitt-Brooke byl podobně kritický. „Už jsem zažil, jak Anglie selhává, kazí velké zápasy, nechává si je utéct mezi prsty. To k tomu patří,“ spustil. „Nikdy jsem ale neviděl, aby utkání zahodila tímhle způsobem. Nebylo to ani z neschopnosti, ale kvůli taktickým chybám trenéra.“
Dvaapadesátiletý Tuchel, dříve kouč Chelsea nebo Bayernu, byl terčem i pro fotbalového experta Tima Vickeryho.
„Obávám se, že vina leží na trenérovi,“ řekl novinář ve vysílání britské stanice BBC. „Jeho rozhodnutí i střídání mi přišly naprosto nepochopitelné. Dělal, jako by do konce zbývalo 30 sekund, zatímco ve skutečnosti to bylo ještě 20 minut. Anglie měla veškeré předpoklady k tomu, aby zápas dotáhla do vítězného konce, ale nakonec zaslouženě prohrála.“
Tuchel po utkání prohlásil, že ničeho nelituje.
„Bezprostředně po vstřeleném gólu jsme nic nezměnili, ale zápas se i tak úplně obrátil. Byli jsme čím dál pasivnější, nedokázali jsme vybojovat žádný míč,“ poznamenal.
Neměl za to, že poslat do hry ofenzivního hráče by pomohlo, raději vsadil na pět obránců. „Můžete o tom diskutovat s milionem trenérů, já ale musím učinit rozhodnutí přímo na hřišti. Vyhodnotil jsem to takhle, postupoval tímto způsobem. A přijímám zodpovědnost,“ dodal trenér, jenž má s reprezentací smlouvu do domácího Eura 2028 a chce ji dodržet.
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