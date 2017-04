Napodobí Opava švýcarské Lausanne nebo anglický Wigan? Druholigové týmy se už v Evropě představily

před 14 minutami

Fotbalová Opava je krůček od postupu minimálně do předkola Evropské ligy. Týmy z nižších evropských soutěží už Slezanům v minulosti ukázaly cestu do základní skupiny.

Praha - Ještě nikdy v období samostatné české fotbalové ligy nevyhrál domácí pohár druholigový tým, do finále se během čtyřiadvacetileté historie probojoval tým z nižšího patra pouze třikrát.

Tím třetím klubem se stala Opava, která může 17. května dokonat svou cestu do evropských pohárů ve finále proti Zlínu. Za určitých okolností si mohou Slezané zahrát dokonce rovnou základní skupinu Evropské ligy (více ZDE).

Český fotbal zažívá v pohárové Evropě lepší časy. V probíhající sezoně třeba hrály minimálně základní skupinu Evropské ligy hned tři tuzemské týmy.

Přesto by byl případný postup druholigové Opavy do základní skupiny druhé nejprestižnější soutěže kontinentu prvotřídní senzací. Na druhou stranu Slezané na cestě do finále domácího poháru vyřadili hned čtyři prvoligové týmy. Slovácko, Plzeň, Brno a Mladou Boleslav.

Cesta do Evropy vede i z druhé ligy

Do Evropy se ale kvalifikují týmy z nižších soutěžích jen opravdu zřídka. Naposled se něco podobného povedlo anglickému Wiganu, který se přes vítězství ve FA Cupu kvalifikoval do Evropské ligy ještě jako tým z Premier League. Jenže základní skupinu Evropské ligy v sezoně 2013/14 už hrál jako druholigový.

Samozřejmě i druhá anglická liga disponuje velmi kvalitními týmy, ale co takoví Švýcaři? Lausanne se jako poražený finalista švýcarského poháru probojoval přes Lokomotiv Moskva až do základní skupiny Evropské ligy. V době, kdy tým od severního břehu Ženevského jezera paběrkoval ve druhé tamní lize.

Alespoň do předkol Poháru UEFA nebo Evropské ligy se v minulosti už několika týmům z nižších soutěží povedlo postoupit. Jenže do hlavní fáze zmíněných soutěží se v tomto století povedlo probít už jen německým Cáchám, které prošly do 3. kola v sezoně 2004/05. A 2. kolo v předchůdci Evropské ligy se povedlo dosáhnout také anglickému Ipswichi Town a německému Unionu Berlín v sezoně 2002/03, respektive 2001/02.

V případě, že by Opava zvládla i zmíněné finále proti Zlínu, byla by nasazena minimálně do třetího předkola Evropské ligy. Pokud Manchester United vyhraje Evropskou ligu a zároveň skončí v domácí soutěži přesně pátý, mohou opavští příznivci plánovat minimálně tři evropské výjezdy.

