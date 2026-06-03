Od namočené Karviné míří Slavia překvapivým směrem. Majitel Tykač chce podíl

Slavia má nakročeno do Polska. Karvinou, která čelí obvinění v nedávné obří fotbalové kauze, by měla v roli farmy sešívaných nahradit Gdyně. Do polského klubu už má namířeno právě z Karviné kouč se slávistickou minulostí Marek Jarolím a majitel pražského klubu Pavel Tykač dokonce zvažuje nákup minoritního podílu. Informuje o tom web przegladsportowy.pl.
Arka Gdyně se na konci sezony potýkala s mnoha potížemi. V nejvyšší soutěži skončila na sestupové pozici a v polských médiích se spekulovalo, že spousta klíčových hráčů má v plánu společně se sportovním ředitelem klub opustit. Fanoušci Arky se ale zřejmě nemusí bát. Podle novináře Grzegorze Rudyneka totiž nastává nová a zářnější klubová éra.
„Klub získá velmi pevného a bohatého partnera. Nejde ani o velikost rozpočtu nebo sportovní výsledky, ale o veškeré znalosti o tom, jak by měl profesionální fotbalový klub fungovat,“ napsal Rudynek pro web przegladsportowy.pl.
Na sever od českých hranic vzbudila tato zpráva značný ohlas. „Žlutomodří brzy navážou velmi úzkou spolupráci se Slavií Praha, klubem, který se v posledních letech stal vzorem ve střední Evropě,“ prohlásil žurnalista.
Všechno to dává smysl. Sešívaní kvůli obří korupční kauze, která se odehrála letos na jaře, přišli o prvoligového partnera v podobě Karviné. Neměli by už kam posílat „rozehrát“ své talenty a přišli by o podstatnou část svého mládežnického systému.
Další důležitou informací je pravděpodobný přesun současného trenéra Karviné Marka Jarolíma právě do Arky. Ten má za sebou sešívanou minulost a už letos mu ve slezském klubu prošlo pod rukama spoustu mladých slávistů.
„Prvním měřitelným efektem této spolupráce bude osoba trenéra – bude to Čech Marek Jarolím, bývalý hráč Slavie, který se tam naučil trenérské profesi,“ informoval deník.
Majitel Pavel Tykač by ale údajně chtěl povýšit celou spolupráci o stupínek výš. Nechce do Polska jen posílat hráče a poté je odkupovat zpět. Český podnikatel by se dle Rudynekových informací měl stát minoritním vlastníkem.
„Češi se mají zapojit do Arky na úrovni vlastníků, ale Marcin Gruchala bude mít stále kontrolu nad klubem. Bude i nadále většinovým vlastníkem,“ dodal polský novinář.
Celé už by to měla být hotová věc, jednání mezi oběma kluby probíhala rychle. Představitelé polského klubu byli dokonce přítomni ve Vršovicích při skandálním nadstavbovém derby. Opačným směrem se vydali místopředseda představenstva Martin Říha a sportovně-technický ředitel Jakub Mareš.
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