Anglie před Českem řeší zapeklitý problém. Ale trenéra už se možná týkat nebude

Angličtí fotbalisté v sobotu smetli Chorvaty na jejich půdě 7:0 a v posvátném londýnském Wembley se chystají na úterní odvetu v Lize národů proti Česku. Rekordní výhrou u Jadranu sice Albion vzbudil pořádný děs, nicméně online deník The Athletic vytáhl také téma závislosti na Harrym Kaneovi.
Vytáhlý útočník skóroval při nejvyšší chorvatské porážce v historii a nejvyšší výhře v rámci Ligy národů dvakrát.
Dostal se už na 89 gólů v národním dresu - tady je dávno anglickým rekordmanem.
V úterý naskočí Kane do svého 125. reprezentačního zápasu, čímž vyrovná rekordní zápis brankáře Petera Shiltona.
Jenže v létě oslavil kanonýr Bayernu Mnichov už 33. narozeniny, a proto v Anglii pomalu vyvstává otázka, jak to bude na hrotu vypadat po Kaneovi.
Před utkáním proti Česku zvedl toto téma novinář Liam Tharme z renomovaného online deníku The Athletic.
„Situace připomíná Schrödingerovu kočku - problém zároveň existuje i neexistuje,“ pomohl si Tharme myšlenkovým experimentem ze světa fyziky.
„Neexistuje, dokud Kane podává tak skvělé výkony a neustále překonává rekordy. A existuje v tom smyslu, že za něj Anglie nemá žádného zjevného nástupce,“ napsal.
Kane byl ofenzivní jedničkou pod trenérem Garethem Southgatem i pod současným koučem Thomasem Tuchelem.
Anglii pomohl ke dvěma stříbrům z evropských šampionátů, dvakrát ji dostal mezi nejlepší čtyřku mistrovství světa.
Bez něj to však Třem lvům skřípe.
Jako nejprověřenější jiné varianty hrotového útočníka vypsal Tharme jména Ivan Toney, Ollie Watkins, Dominic Calvert-Lewin a Danny Welbeck.
„U všech je ale překážkou věk. Nejmladší Calvert-Lewin má 29 let, Welbeck je dokonce starší než Kane. Toney a Watkins? Ti působí v saúdskoarabské lize,“ okomentoval autor.
Když hrál Albion letos v březnu v přípravě před MS proti Uruguayi a Japonsku bez Kanea, byly z toho výsledky 1:1 a 0:1.
Tuchel potom na tiskové konferenci musel na dotaz ohledně závislosti na Kaneovi reagovat. „Proč by Argentina neměla spoléhat na Lionela Messiho a Portugalsko na Cristiana Ronalda?“ nadhodil tehdy.
Po půlroce se k tématu znovu vrátil po pražském vítězství svého týmu 2:0 v minulém týdnu.
„Řešením je hledat jiné možnosti. Nastoupit může někdo jiný, ale nebude to kopie Harryho. Až na to přijde, řešení najdeme. I když už u toho možná nebudu já. Třeba to potrvá dalších deset let,“ prohlásil německý trenér.
Zápas v Praze dohrával nahoře Jude Bellingham, který obvykle nastupuje na pozici podhrotové desítky pod Kanem. „A líbil se mi i na pozici středního útočníka,“ hodnotil Tuchel.
Podle žurnalisty z The Athletic spočívá řešení situace po případném konci Kanea právě v Bellinghamovi a jeho roli.
Superhvězda Realu Madrid je o deset let mladší a národní tým by se měl dále rozvíjet kolem ní.
„Dokázal by Tuchel předělat na hrotového útočníka Anthonyho Gordona z křídla? Možná ano,“ připustil Tharme další variantu s posilou Barcelony a připomněl, že takto vyhrála Anglie před třemi lety mistrovství Evropy jednadvacítek.
„Inspiraci lze hledat i u Španělů a Francouzů, ale záleží na stylu, jakým bude chtít Anglie hrát,“ uzavřel s tím, že kdyby se teď pokoušela prezentovat třeba španělským stylem fotbalu, nevytěžila by Kanea na maximum.
Teď zkusí gólovou mašinu z Bayernu napodruhé přibrzdit čeští fotbalisté. Jejich zápas ve Wembley startuje v úterý ve 20:45 a deník Aktuálně.cz z něj nabídne podrobnou online reportáž.
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