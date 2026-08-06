Nafoukaný Kinský? Hlavou se vymyká celé lize, píší. Pozici Horníčka by prý neskousl

Podepsal smlouvu na pět let a v Tottenhamu by měl být jedničkou. Před startem nové sezony se český fotbalový brankář Antonín Kinský ještě vrátil k turbulentnímu minulému ročníku. V něm se vyškrábal doslova ze dna a jen potvrdil nezvykle vysoké sebevědomí.
Kinský přišel do Londýna před rokem a půl v zimě a jako náhrada za zraněného Guglielma Vicaria dostal hned příležitost v brance.
A přestože začal výborně, tak po návratu zotaveného Itala usedl na lavičku.
Zkraje následující sezony 2025/26 naskočil jen dvakrát v Ligovém poháru a na další šanci pak čekal skoro půl roku. Start v osmifinále Ligy mistrů proti Atlétiku Madrid dopadl katastrofálně.
Nejdříve při rozehrávce uklouzl, za pár minut zkazil odkop a Tottenham po dvou Kinského hrubkách brzy prohrával 0:3. Aby toho nebylo málo, chorvatský trenér Igor Tudor českého gólmana v 17. minutě - pro mnohé potupně - vystřídal.
„Byla to obrovská psychická újma. Kinský opouštěl hřiště v slzách a byl to přesně ten moment, který vám může ukončit kariéru na nejvyšší úrovni,“ napsal s odstupem času renomovaný online deník The Athletic.
Tottenham tehdy vypadl z Ligy mistrů, v domácí soutěži byl namočený do záchranářských bojů a po Tudorovi převzal tým Ital Roberto de Zerbi. Okamžitě dal do brány Kinského.
„Stačilo mi slyšet, že mi věří a dá mi na hřišti nějaký prostor,“ řekl Kinský před pár dny novinářům v Austrálii na předsezonním turné Tottenhamu.
„To bylo klíčové, protože i v tom zápase s Atlétikem jsem se cítil dobře. Ať se stalo, co se stalo,“ pokračoval. „Jen jsem se ujistil, že pokračuju v tom, co mám dělat. Dobře trénovat a tvrdě pracovat. Odtud přichází moje sebevědomí,“ dodal.
Pod de Zerbim odchytal posledních sedm ligových kol, ve kterých Spurs získali 11 bodů a udrželi se v Premier League.
Kinský se na tom podílel obrovskou měrou, zejména na jeho zákroky proti Leedsu budou fanoušci ještě dlouho vzpomínat.
De Zerbi po sezoně přiznal, že chtěl z Čecha udělat kapitána. Také proto, aby ho povzbudil po hororovém zápase v Madridu.
„Ale jsem docela rád, že to neudělal,“ usmál se Kinský před novináři v Austrálii. „Už když přišel, tak mě znal. Věděl, že žádné povzbuzení nepotřebuju,“ reagoval.
Podle novináře Eliase Burkea, který se na Tottenham specializuje, je 23letý český brankář díky takovému uvažování a díky své práci nohama, kdy volí prakticky vždy rozehrávku nakrátko, nejsebevědomějším hráčem Spurs.
„A jen těžko byste našli sebevědomějšího hráče kdekoli jinde v Premier League,“ napsal dokonce anglický žurnalista z The Athletic.
„Sice to zní na první pohled směšně, vždyť Premier League je plná superhvězd. Ale přihlédněte k tomu, co se Kinskému stalo v Madridu, nebo k faktu, že za dospělou reprezentaci ještě ani jednou nechytal,“ doplnil.
Na tom, že si z fatálních chyb v Madridu v dalších zápasech nic nedělal, má podle Kinského velký vliv právě trenér de Zerbi.
„Nutí vás k tomu, abyste si věřili a byli na hřišti tou nejlepší verzí sebe. Pokud já nebo někdo jiný zkazí dvě přihrávky, v třetím případě by volil lehčí. Ne tak pod de Zerbim,“ popisoval pražský rodák.
„Pokud jste měli dobrý záměr, jde jen o vaše schopnosti. Když zkombinujete tyto dvě věci, hrát co nejlépe a zároveň si hru užívat, tak vám to umožní podávat ty nejlepší výkony. To je vždy trenérovo poselství, které stojí nad jakoukoliv taktikou,“ vyprávěl Kinský.
Měl také radost, že v nadcházející sezoně vytvoří v Tottenhamu dvojici se zkušeným Slovákem Martinem Dúbravkou.
Už ale neplatí, že Dúbravka je jediný hráč v Premier League, s nímž se dorozumí v češtině. Před pár dny totiž z portugalské Bragy do Newcastlu přestoupil Kinského o rok starší krajan Lukáš Horníček.
Oba čeští gólmani prošli Pardubicemi, kde pracovali s trenérem brankářů Martinem Shejbalem. Ten mluví o Horníčkovi jako o „nejhodnějším člověku na světě“, zatímco Kinský může působit jinak.
V podobném duchu, jak to popsal novinář Burke.
„Oba znám velmi dobře z tréninku i životně. Je to těžší k pochopení, protože lidi si řeknou, že ten Kinský je namyšlený, zbytečně moc sebevědomý,“ nadhodí Shejbal.
„Ale Tonda to má jako takovou ochranu. Pro své soustředění to potřebuje. Je víc cílevědomý, má cíle pevně v hlavě a dává to trošičku více najevo,“ dodává.
Také proto podle něj chyběl v české nominaci na mistrovství světa. Předpokládalo se, že jasnou jedničkou bude Matěj Kovář, a éterem se neslo, že Kinský by pozici, ze které se vlastně nemůže dostat do branky, neskousl.
Kovářovými náhradníky byli Horníček a Jindřich Staněk.
„Lukáš Horníček je více otevřený, má srdce na dlani. Ale každý si jde svou vlastní cestou a tak je to správně,“ uzavírá Shejbal.
Premier League startuje za dva týdny a už ve druhém kole by se Kinský s Horníčkem mohli potkat přímo na hřišti. Tottenham přivítá Newcastle v sobotu 29. srpna.
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