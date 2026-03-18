Naděje, že Šulc bude fit pro baráž, roste. Lyon ho už posadí na lavičku

Český reprezentant Pavel Šulc se po zranění pro čtvrteční odvetu osmifinále Evropské ligy proti Celtě Vigo vrátí do kádru fotbalistů Lyonu.
Pětadvacetiletý ofenzivní záložník bude po pětizápasové pauze připraven naskočit do hry, i když zatím nemůže nastoupit na celých 90 minut. Na tiskové konferenci to uvedl trenér Olympique Paulo Fonseca.
Šulcův návrat do kádru je velmi pozitivní zprávou pro reprezentaci, kterou za týden čeká semifinále play off kvalifikace o mistrovství světa roti Irsku.
Vítěz ankety Zlatý míč pro nejlepšího českého hráče minulé sezony nechybí v nominaci nového trenéra národního mužstva Miroslava Koubka.
Vedení reprezentace věří, že bude moci jednu z hlavních opor týmu v baráži nasadit. Pokud by Češi přes Irsko přešli, zahráli by si 31. března ve finále play off rovněž doma o postup na světový šampionát proti vítězi duelu Dánsko - Severní Makedonie.
Šulc musel 22. února střídat v zápase francouzské ligy proti Štrasburku a od té doby kvůli svalovému zranění vynechal pět soutěžních duelů.
"Máme zpět Pavla, Malicka (Fofanu) a Alfonsa (Moreiru). Zítra budou v kádru. Víme, že nejsou připraveni hrát devadesát minut, ale jsou připraveni týmu pomoci," uvedl Fonseca.
Naznačil, že Šulc případně naskočí spíše až jako střídající hráč.
"Tyto návraty jsou velmi pozitivní. Rád bych měl možnost začít s nimi zápas, ale pozitivní je už to mít je zpět v kádru. Zvyšuje nám to možnosti v ofenzivě," dodal portugalský kouč.
Šulc je po letním příchodu z Plzně nejlepším střelcem Lyonu v ligové sezoně, v níž zaznamenal zatím 10 branek.
"Pavel má prostě ten střelecký instinkt. Je hráčem, který vstřelil nejvíce gólů. Bylo těžké ho nemít ve složitých chvílích, kterými jsme procházeli," uvedl Fonseca.
