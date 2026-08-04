Na Spartu to chtělo lepší strategii, kál se kouč Lyonu. Vývoj po půli byl prý zvláštní

Trenér fotbalistů Lyonu Paulo Fonseca ocenil výkon fotbalistů Sparty v úvodním zápase 3. předkola Ligy mistrů. Pražané doma po obratu ve druhé půli nečekaně porazili francouzského favorita 2:1. Podle portugalského kouče Letenští dostáli pověsti kvalitního týmu. Věří však, že Olympique v odvetě nepříznivý vývoj otočí.
Svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho prohrávali od konce úvodního dějství po vlastní brance Martina Suchomela, otočku v rozmezí 63. až 69. minuty zařídili Matěj Ryneš a po jeho centru John Mercado. Mezitím zahodil penaltu hostující Corentin Tolisso. Lyonu chyběl zraněný český reprezentant Pavel Šulc.
"Sparta je známá jako velký a silný tým, dnes dostála své pověsti. V prvním poločase měli určitě více možností vstřelit gól. Je to velmi kvalitní tým s extrémně rychlými hráči. Jejich výkon mě určitě nepřekvapil," prohlásil třiapadesátiletý Fonseca.
Poté, co jeho svěřenci se štěstím otevřeli skóre, očekával po přestávce trochu jiný vývoj.
„Působilo to zvláštně. Sparta měla mnohem více šancí v prvním poločase než v tom druhém, přesto otočila vývoj hry. Neproměněná penalta to také hodně ovlivnila, protože domácí mohli být pod tlakem, místo toho dali druhý gól,“ uvedl v televizním rozhovoru pro stanici Prima Sport Fonseca.
Odveta se bude hrát příští úterý na stadionu pro téměř 60 tisíc lidí.
"Těžké to určitě bude. Nicméně to ještě neznamená, že to bude nemožné. Bude to možné, jelikož nastoupíme doma a poženou nás fanoušci. Je pravda, že do toho budeme muset dát víc a víc se soustředit na obranu než na Spartě, musíme i lépe napadat. Určitě máme na víc. Jsem přesvědčený, že to dokážeme," uvedl Fonseca.
Na tiskové konferenci odpovídal po celou dobu francouzsky, v závěru si ještě vzal slovo a v angličtině poděkoval za přijetí, jakého se Lyonu v Praze dostalo.
"Chci poděkovat za to, jak jste nás tu přivítali. Bylo to úžasné, lidé se k nám chovali opravdu hezky. Doufám, že to samé předvedeme i v Lyonu, abyste se tam cítili tak jako my tady. V Praze bylo moc hezky, atmosféra na stadionu byla skvělá. Děkuju moc," řekl bývalý trenér Porta, Šachtaru Doněck, Lille, AS Řím nebo AC Milán.
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