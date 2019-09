Na Slavii si nepřišli, ale slavný AC vyřídili bez potíží. Milánské derby ovládl Inter

Fotbalisté Interu Milán vyhráli městské ligové derby proti AC 2:0 a i po 4. kole jsou v Serii A jediným týmem bez ztráty bodu.

Pronásledovatelé Interu z mistrovského Juventusu Turín otočili zápas s Veronou a dál ztrácejí dva body. O výhře Staré dámy 2:1 rozhodl gólem z penalty Cristiano Ronaldo.

V milánském derby na San Siru se skóre změnilo až v druhém poločase. Čtyři minuty po přestávce se díky šťastné teči do protipohybu Gianluigiho Donnarummy trefil Marcelo Brozovič.

Inter, který v úterním zápase Ligy mistrů až v nastaveném čase uhrál remízu s pražskou Slavií, zpečetil výhru v 78. minutě, kdy se trefila letní posila z Manchesteru United Romelu Lukaku. Belgický útočník dal už třetí branku v ligové sezoně, jeden gól přidal v kvalifikaci na evropský šampionát proti Skotsku.

Juventus nevkročil do utkání s Veronou nejlépe. Aktivnější hosté měli k dispozici pokutový kop, ale Samuel Di Carmine trefil tyč. Následnou dorážku poslal jeho spoluhráč jen do břevna, nakonec se ale podařilo celou akci zakončit Miguelu Velosovi ranou ze střední vzdálenosti do šibenice.

V 31. minutě srovnal dalekonosným pokusem záložník Aaron Ramsey, který vstřelil první gól po letním příchodu z Arsenalu. Obrat dokonal čtyři minuty po přestávce Ronaldo z penalty za faul. V nastavení Juventus mohl o výhru přijít, ale zachránil ho navrátilec Gianluigi Buffon, který si odbyl opětovnou ligovou premiéru v brance "Bianconeri". Jednačtyřicetiletý Ital zmařil skvělým zákrokem šanci Darka Lazoviče na vyrovnání.

Juventus získal potřetí v sezoně plný počet bodů, pouze v minulém kole remizoval na hřišti Fiorentiny 0:0.

Fotbalisté Brescie zvítězili na hřišti Udine 1:0 a celý zápas v dresu hostů odehrál Aleš Matějů. Jaromír Zmrhal se na hřiště dostal až v nastaveném čase. Antonín Barák přišel do hry v 67. minutě, ale k vyrovnání domácím nepomohl. Čtvrtý český zástupce v zápase, devatenáctiletý záložník Udine Jan Kubala, zůstal na lavičce.

Jedinou branku utkání vstřelil ve druhém poločase Ital Romulo. Nováček z Brescie vyhrál podruhé v sezoně a opět na hřišti soupeře.

Italská fotbalová liga - 4. kolo: Udine - Brescia 0:1 (57. Romulo), Juventus Turín - Hellas Verona 2:1 (31. Ramsey, 49. Ronaldo z pen. - 21. Veloso), AC Milán - Inter Milán 0:2 (49. Brozovič, 78. Lukaku).