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Sport

Na Mao Ce-tunga se nesahá. Mbappé naštval Číňany, jejich odplata přišla bleskově

Sport,ČTK
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Minimálně tři sponzoři z Číny ukončili ze dne na den spolupráci s fotbalovou hvězdou Kylianem Mbappém.

Bottled drinks by Eastroc Beverage with images of French soccer player Kylian Mbappe are displayed on a shelf at a store in Beijing
Nápoj firmy Eastroc Beverage s vyobrazením fotbalisty Kyliana Mbappého v obchodě v PekinguFoto: REUTERS – Tingshu Wang
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Bottled drinks by Eastroc Beverage with images of French soccer player Kylian Mbappe are displayed on a shelf at a store in Beijing
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Důvodem je s největší pravděpodobností video kolující po sociálních sítích, ve kterém Mbappé říká, že za svůj nejzábavnější internetový mem považuje ten, ve kterém je jeho obličej pomocí fotomontáže zakomponován do postavy Mao Ce-tunga. Uvedla to zahraniční média.

Satira a žerty na adresu zakladatele komunistické Číny, který zemřel v roce 1976, jsou v zemi považované za vysoce citlivé téma a jsou společenským tabu. Mbappé se později za „neuvážený výrok“ omluvil.

Mbappé jako nejvtipnější mem se svou osobou označil neznámým autorem vytvořené video.

„Je na něm chlapík.... myslím, že to byl čínský diktátor,“ řekl Mbappé. V příspěvku se vzápětí objevil obrázek s Mbappého obličejem zasazeným do těla Mao Ce-tunga v modrém obleku.

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Na to konto s ním ukončily spolupráci tři společnosti - výrobce nápojů Tung-pcheng, mlékárenský gigant Meng-niou a výrobce sýrů Milkground.

Přímo na Mbappého vyjádření nepoukázaly, v podobných prohlášeních ale konstatovaly, že odmítají slova a jednání, která urážejí národní cítění, a počínají si v takových případech podle politiky nulové tolerance.

Vyjádřilo se dokonce i ministerstvo zahraničních věcí. „Vzali jsme tyto informace na vědomí. Slova a činy, které zraňují city čínského národa, se přirozeně setkávají s odporem ve všech vrstvách čínské společnosti,“ citovala média mluvčího Kua Ťia-kchuna.

Mbappé na vlnu negativních ohlasů zareagoval omluvou, ve které své vyjádření označil za neuvážené.

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„A je mi jasné, že ranilo mnoho lidí v Číně a v čínských komunitách po celém světě. Omlouvám se všem, které moje slova urazila,“ citovala agentura AFP z fotbalistova prohlášení.

Mbappé je k mocným historickým osobnostem připodobňován opakovaně. Souvisí to s jeho výkony, díky nimž je kapitán francouzské reprezentace a hvězdný kanonýr Realu Madrid často označován za fotbalového diktátora.

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