Na lavičce fotbalistů Ghany končí trenér Grant. Může se rozloučit bronzem z mistrovství Afriky

Izraelský trenér Avram Grant skončí po mistrovství Afriky na lavičce fotbalistů Ghany. Jeho posledním duelem ve funkci bude po semifinálové porážce s Kamerunem dnešní utkání o bronz proti Burkině Faso. Bývalému kouči Chelsea, Portsmouthu, West Hamu či izraelské reprezentace vypršela dvouletá smlouva a zástupci ghanského svazu uvedli, že ji neprodlouží. Jednašedesátiletý Grant převzal Ghanu před minulým africkým šampionátem v Rovníkové Guineji, kde dovedl tým až do finále. V něm Ghana podlehla po penaltovém rozstřelu Pobřeží slonoviny, na pátý triumf čeká už 35 let. "Černým hvězdám" se navíc nevydařil vstup do kvalifikace mistrovství světa 2018 v Rusku, ve dvou zápasech uhráli jediný bod.

autor: ČTK | před 2 hodinami