Fotbal

"Blázen nejsem." Kouč Janova se musel hájit, proč postavil Baráka. Ten padá stále níž

Alexander Formáček
před 4 hodinami
Ještě před dvěma lety si zahrál v Edenu finále fotbalové Konferenční ligy, byl jednou z hlavních tváří nastupující generace v národním týmu. Jenže po vyloučení v nechvalně proslulém utkání mistrovství Evropy proti Turecku jako by nabrala kariéra Antonína Baráka sestupnou trajektorii. Blonďatý záložník putuje po hostováních, v Janově na něj dokonce pískali vlastní fanoušci.
Antonín Barák v dresu Sampdorie
Antonín Barák v dresu Sampdorie | Foto: Profimedia.cz

Třicetiletý Barák je stále kmenovým hráčem Fiorentiny, nicméně už druhým rokem putuje po hostováních.

Jedno takové absolvoval v turecké Kasimpase, kde se ale nedokázal výrazněji prosadit. Proto se před startem aktuální sezony stěhoval zpátky na Apeninský poloostrov. Zatím se ale v Sampdorii trápí a hledá někdejší formu.

Tradiční celek z Janova je až na samém chvostu druhé nejvyšší italské soutěže a na Barákovu adresu se snesla vlna kritiky od italských médií i vlastních trenérů.

Sampdoria Janov je v italském fotbale věhlasná značka. Tým ze severu Itálie ale hraje už třetí rok po sobě Serii B a ani v tomto ročníku to nevypadá, že by se měl konat postup zpátky mezi elitu. Naopak - klub je na posledním místě druholigové tabulky.

O to smutnější je fakt, že očekávání před tímto ročníkem bylo to nejvyšší. A největší letní posilou byl právě český reprezentant s bohatými zkušenostmi.

"Barák nemá s tímto týmem nic společného, je jediným, kdo může udělat skok v kvalitě," uvedla legenda janovského týmu Enrico Nicolini.

Barák to ale na úvod svého angažmá nemá vůbec jednoduché. Když byl tři ligová kola nazpět střídán v remízovém zápase proti Frosinone, fanoušci Sampdorie ho vypískali. Trenér Salvatore Foti, který zaskakoval za potrestaného Angela Gregucciho, s nimi do určité míry souhlasil.

"Pískot na Baráka, když odcházel ze hřiště? Myslím, že to sám dobře ví. Pokud chce něco dokázat, jsem pro takového hráče k dispozici dnem i nocí - zvlášť pro někoho, kdo dlouhá léta působí na nejvyšší úrovni. Snažíme se od takových hráčů vyžadovat víc," řekl.

Související

V akademii Atalanty patřil mezi čtyři rozdílové hráče, říká otec hvězdy Slavie

Lukáš Vorlický

Poté, co se Barákovi před dvěma týdny narodil syn, nastoupil z lavičky do zápasu proti Empoli. Byl to bezpochyby jeho nejlepší výkon, který korunoval asistencí na vyrovnávací gól. Zdálo se, že český reprezentant konečně ukáže, co v něm skutečně je. Opak byl však realitou.

Ve víkendovém zápase proti Benátkám Sampdoria opět prohrála. Shodou okolností se na tom gólem podílel i bývalý slávista Daniel Fila. Největší pozornost novinářů ale opět upoutal nepřesvědčivým výkonem Barák.

"Ptáte se, proč ho stavím? Barák musí tvrdě pracovat - a hodně. Před dvěma lety hrál finále Konferenční ligy," vysvětloval Foti italským médiím, proč nadále sází na českého záložníka. "Nejsem blázen. Znám své hráče a vím, co mají na hřišti dělat," dodal trenér.

Nyní budou mít Barák a spol. během reprezentační přestávky čas připravit se na domácí zápas proti Juve Stabii, ve kterém už janovský tým nutně potřebuje naplno bodovat.

 
Mohlo by vás zajímat

Burian a kolaborant? Nesmysl. Já nemusel do Reichu, jiným zachránil život, řekl Říha

Burian a kolaborant? Nesmysl. Já nemusel do Reichu, jiným zachránil život, řekl Říha

Fukal: Sparta? Tohle nebyl žádný zápas blbec. Vůbec jsem z ní necítil sílu a snahu

Fukal: Sparta? Tohle nebyl žádný zápas blbec. Vůbec jsem z ní necítil sílu a snahu

"Klidně to dejte na mě." Autor slavné hlášky vypadl z nominace fotbalové reprezentace

"Klidně to dejte na mě." Autor slavné hlášky vypadl z nominace fotbalové reprezentace

Fanoušci mě tady milují, smál se Chorý v Plzni. V týdnu byl mimo, ale vrátil se včas

Fanoušci mě tady milují, smál se Chorý v Plzni. V týdnu byl mimo, ale vrátil se včas
Fotbal sport Obsah Antonín Barák

Právě se děje

před 3 minutami
Hořkosladká Léta sametová. Autor bestselleru Sudetský dům vydává nový román
Literatura

Hořkosladká Léta sametová. Autor bestselleru Sudetský dům vydává nový román

Štěpán Javůrek tentokrát napsal úsměvný příběh jedné rodiny z přelomu 80. a 90. let. „Není to kniha vážná, ani temná, má to být legrace,“ říká.
před 13 minutami
V sídle Ředitelství silnic a dálnic v Praze na Kačerově zasahuje od rána policie
Zahraničí

V sídle Ředitelství silnic a dálnic v Praze na Kačerově zasahuje od rána policie

Mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej uvedl, že útvar provádí úkony trestního řízení.
před 16 minutami
Auto

Rodinný elektromobil za cenu městské krabičky. MG4 zlevnilo na nevídanou částku

Rodinný elektromobil za cenu městské krabičky. MG4 zlevnilo na nevídanou částku
Prohlédnout si 13 fotografií
před 22 minutami
Chci rodinu. Jak Siniaková utnula dohady o kariéře, jaká se ještě víc vymyká realitě
Tenis

Chci rodinu. Jak Siniaková utnula dohady o kariéře, jaká se ještě víc vymyká realitě

Čeho ještě může dosáhnout, ptají se ve světě po vyrovnání rekordu Martiny Navrátilové.
před 54 minutami
Část voličů STAN i Spolu by preferovala toleranci menšinové vlády ANO, říká průzkum
Domácí

Část voličů STAN i Spolu by preferovala toleranci menšinové vlády ANO, říká průzkum

Většina voličů STAN i Spolu nicméně nadále upřednostňuje to, aby strany dodržely předvolební slib s ANO se nespojovat.
před 1 hodinou
Porotu okouzlil úsporností. Bookerovou cenu získal spisovatel David Szalay
Literatura

Porotu okouzlil úsporností. Bookerovou cenu získal spisovatel David Szalay

Kanadsko-britsko-maďarského spisovatele vybrala porota ze 153 románů zaslaných nakladateli.
před 1 hodinou
V návrhu rozpočtu na příští rok chybí i sedm miliard na školství, stěžuje si Babiš
Domácí

V návrhu rozpočtu na příští rok chybí i sedm miliard na školství, stěžuje si Babiš

Dosluhující premiér Petr Fiala tvrdí, že Babiš se snaží neustálou kritikou rozpočtu odvracet pozornost od svého střetu zájmů.
Další zprávy