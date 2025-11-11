"Blázen nejsem." Kouč Janova se musel hájit, proč postavil Baráka. Ten padá stále níž

Třicetiletý Barák je stále kmenovým hráčem Fiorentiny, nicméně už druhým rokem putuje po hostováních.
Jedno takové absolvoval v turecké Kasimpase, kde se ale nedokázal výrazněji prosadit. Proto se před startem aktuální sezony stěhoval zpátky na Apeninský poloostrov. Zatím se ale v Sampdorii trápí a hledá někdejší formu.
Tradiční celek z Janova je až na samém chvostu druhé nejvyšší italské soutěže a na Barákovu adresu se snesla vlna kritiky od italských médií i vlastních trenérů.
Sampdoria Janov je v italském fotbale věhlasná značka. Tým ze severu Itálie ale hraje už třetí rok po sobě Serii B a ani v tomto ročníku to nevypadá, že by se měl konat postup zpátky mezi elitu. Naopak - klub je na posledním místě druholigové tabulky.
O to smutnější je fakt, že očekávání před tímto ročníkem bylo to nejvyšší. A největší letní posilou byl právě český reprezentant s bohatými zkušenostmi.
"Barák nemá s tímto týmem nic společného, je jediným, kdo může udělat skok v kvalitě," uvedla legenda janovského týmu Enrico Nicolini.
Barák to ale na úvod svého angažmá nemá vůbec jednoduché. Když byl tři ligová kola nazpět střídán v remízovém zápase proti Frosinone, fanoušci Sampdorie ho vypískali. Trenér Salvatore Foti, který zaskakoval za potrestaného Angela Gregucciho, s nimi do určité míry souhlasil.
"Pískot na Baráka, když odcházel ze hřiště? Myslím, že to sám dobře ví. Pokud chce něco dokázat, jsem pro takového hráče k dispozici dnem i nocí - zvlášť pro někoho, kdo dlouhá léta působí na nejvyšší úrovni. Snažíme se od takových hráčů vyžadovat víc," řekl.
Poté, co se Barákovi před dvěma týdny narodil syn, nastoupil z lavičky do zápasu proti Empoli. Byl to bezpochyby jeho nejlepší výkon, který korunoval asistencí na vyrovnávací gól. Zdálo se, že český reprezentant konečně ukáže, co v něm skutečně je. Opak byl však realitou.
Ve víkendovém zápase proti Benátkám Sampdoria opět prohrála. Shodou okolností se na tom gólem podílel i bývalý slávista Daniel Fila. Největší pozornost novinářů ale opět upoutal nepřesvědčivým výkonem Barák.
"Ptáte se, proč ho stavím? Barák musí tvrdě pracovat - a hodně. Před dvěma lety hrál finále Konferenční ligy," vysvětloval Foti italským médiím, proč nadále sází na českého záložníka. "Nejsem blázen. Znám své hráče a vím, co mají na hřišti dělat," dodal trenér.
Nyní budou mít Barák a spol. během reprezentační přestávky čas připravit se na domácí zápas proti Juve Stabii, ve kterém už janovský tým nutně potřebuje naplno bodovat.