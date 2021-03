"To není možné, už zase..." Nejdřív přežil pád letadla, nyní vyvázl z nehody autobusu

Suverén dosavadní sezony Světového poháru ve skocích na lyžích Halvor Egner Granerud měl na mistrovství světa v Oberstdorfu pozitivní test na koronavirus a šampionát pro něho s největší pravděpodobností předčasně skončil. Horký medailový kandidát to dnes potvrdil na instagramu.

"Necítím se úplně v pořádku, ale celkově vzato se mi vede dobře. Zřejmě to znamená, že pro mně mistrovství světa skončilo, a to je škoda," napsal Granerud z izolace. "Dělal jsem všechno možné, abych se nákaze vyhnul, ale i tak se to může stát," dodal.