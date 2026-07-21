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Sport

Munici máme, hrozí klub zbrojařského magnáta. Pražským „S“ vyhlásil otevřený boj

Sport,ČTK

Fotbalisté Plzně před startem nové sezony otevřeně vyhlásili útok na ligový titul, který naposledy získali v roce 2022.

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Kolik radosti zažijí v nové sezoně fotbalisté Plzně?Foto: ČTK – ČTK / Chaloupka Miroslav
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Předseda představenstva Adolf Šádek je přesvědčen, že Západočeši mají po loňském příchodu nového majitele Michala Strnada srovnatelnou „munici“ jako největší pražští favorité, obhájce trofeje Slavia a Sparta.

„Ambice jsou ty největší. Tím, že se nám povedlo udržet kádr pohromadě a neprodat žádného z klíčových hráčů, tak nemohou být jiné než se pokusit zase do Plzně přivézt mistrovský titul,“ prohlásil Šádek.

„Jsme si vědomi tlaku, který tím vytváříme sami na sebe, ale z mých úst ani úst z mých kolegů nemůže zaznít nic jiného,“ připojil šéf klubu.

Plzeň od roku 2011 získala šest titulů, v posledních čtyřech sezonách ale na nejvyšší příčku nedosáhla. Na jaře skončila s výraznou ztrátou třetí.

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Vloni na podzim převzal klub jeden z nejbohatších Čechů Michal Strnad, majitel zbrojařského holdingu Czechoslovak Group (CSG).

Na rozdíl od minulých let tentokrát viktoriáni jasně vyhlásili boj o titul. „Právě proto, že poslední roky jsem vždy říkal, že chceme být jenom do top tři a chceme hrát evropské poháry, tak myslím, že bylo na čase mít ty ambice vyšší,“ vysvětlil Šádek.

„I po vstupu nového majoritního akcionáře mám konečně v klubu, myslím, pro všechny lidi potřebné zázemí,“ připojil.

Podle názoru klíčového funkcionáře klubu je Viktoria schopna - a musí - ze sebe vymáčknout víc.

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„Po minulé sezoně jsme cítili, že jsme mohli dosáhnout i vyšších úspěchů. Vnímám, že hráči mají na sebe vytvořený větší tlak. Jsou to ale zkušení borci, myslím, že jim to nesváže nohy. Nikoho z nás nemůže uspokojit, že bychom šli pro třetí místo,“ zopakoval Šádek.

V minulosti přirovnal sílu Viktorie v boji s pražskými „S“ k tomu, že jde s klackem proti tankům. I tentokrát je Viktoria podle bookmakerů třetím největším favoritem s kurzem na titul 5:1, obhájce Slavia má 1,65:1.

„Ten výrok byl dobrý, tenkrát se hodil. Myslím, že nyní máme srovnatelnou munici, abychom bojovali se stejnými zbraněmi,“ porovnával Šádek.

„Nechci to v dnešní době přirovnávat k tankům. Myslím, že jsme vyzbrojeni stejně na to, abychom byli celkově konkurenceschopní, Slavii, Spartě i ostatním klubům. Myslím, že prostředí se mění,“ přidal.

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Západočeši v létě udrželi všechny hlavní opory. „Naším největším posílením bylo, že jsme zůstali pohromadě. Že jsme kádr drobně zredukovali a přivedli jsme kvalitní hráče,“ dumal Šádek.

„Fanoušci možná čekali, že po vstupu Michala Strnada budeme nakupovat v Premier League nebo někde jinde. Pořád se to snažíme dělat stejně a jinak, máme svou vlastní filozofii, jak posilovat,“ doplnil.

Plzeňský boss je toho názoru, že klub posílil dobře. „Někteří kluci se uzdravili, někteří se vrátili dobře rozehraní z hostování. Pevně věřím, že máme kádr dobrý. Ale samozřejmě kdo mě zná, ví, že ještě očkem koukám, kde by se to dalo v případě potřeby doladit a doplnit,“ dodal.

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