Munici máme, hrozí klub zbrojařského magnáta. Pražským „S“ vyhlásil otevřený boj

Fotbalisté Plzně před startem nové sezony otevřeně vyhlásili útok na ligový titul, který naposledy získali v roce 2022.
Předseda představenstva Adolf Šádek je přesvědčen, že Západočeši mají po loňském příchodu nového majitele Michala Strnada srovnatelnou „munici“ jako největší pražští favorité, obhájce trofeje Slavia a Sparta.
„Ambice jsou ty největší. Tím, že se nám povedlo udržet kádr pohromadě a neprodat žádného z klíčových hráčů, tak nemohou být jiné než se pokusit zase do Plzně přivézt mistrovský titul,“ prohlásil Šádek.
„Jsme si vědomi tlaku, který tím vytváříme sami na sebe, ale z mých úst ani úst z mých kolegů nemůže zaznít nic jiného,“ připojil šéf klubu.
Plzeň od roku 2011 získala šest titulů, v posledních čtyřech sezonách ale na nejvyšší příčku nedosáhla. Na jaře skončila s výraznou ztrátou třetí.
Vloni na podzim převzal klub jeden z nejbohatších Čechů Michal Strnad, majitel zbrojařského holdingu Czechoslovak Group (CSG).
Na rozdíl od minulých let tentokrát viktoriáni jasně vyhlásili boj o titul. „Právě proto, že poslední roky jsem vždy říkal, že chceme být jenom do top tři a chceme hrát evropské poháry, tak myslím, že bylo na čase mít ty ambice vyšší,“ vysvětlil Šádek.
„I po vstupu nového majoritního akcionáře mám konečně v klubu, myslím, pro všechny lidi potřebné zázemí,“ připojil.
Podle názoru klíčového funkcionáře klubu je Viktoria schopna - a musí - ze sebe vymáčknout víc.
„Po minulé sezoně jsme cítili, že jsme mohli dosáhnout i vyšších úspěchů. Vnímám, že hráči mají na sebe vytvořený větší tlak. Jsou to ale zkušení borci, myslím, že jim to nesváže nohy. Nikoho z nás nemůže uspokojit, že bychom šli pro třetí místo,“ zopakoval Šádek.
V minulosti přirovnal sílu Viktorie v boji s pražskými „S“ k tomu, že jde s klackem proti tankům. I tentokrát je Viktoria podle bookmakerů třetím největším favoritem s kurzem na titul 5:1, obhájce Slavia má 1,65:1.
„Ten výrok byl dobrý, tenkrát se hodil. Myslím, že nyní máme srovnatelnou munici, abychom bojovali se stejnými zbraněmi,“ porovnával Šádek.
„Nechci to v dnešní době přirovnávat k tankům. Myslím, že jsme vyzbrojeni stejně na to, abychom byli celkově konkurenceschopní, Slavii, Spartě i ostatním klubům. Myslím, že prostředí se mění,“ přidal.
Západočeši v létě udrželi všechny hlavní opory. „Naším největším posílením bylo, že jsme zůstali pohromadě. Že jsme kádr drobně zredukovali a přivedli jsme kvalitní hráče,“ dumal Šádek.
„Fanoušci možná čekali, že po vstupu Michala Strnada budeme nakupovat v Premier League nebo někde jinde. Pořád se to snažíme dělat stejně a jinak, máme svou vlastní filozofii, jak posilovat,“ doplnil.
Plzeňský boss je toho názoru, že klub posílil dobře. „Někteří kluci se uzdravili, někteří se vrátili dobře rozehraní z hostování. Pevně věřím, že máme kádr dobrý. Ale samozřejmě kdo mě zná, ví, že ještě očkem koukám, kde by se to dalo v případě potřeby doladit a doplnit,“ dodal.
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